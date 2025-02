Sin pelos en la lengua, Flor Peña destrozó al mundo del stream y se ganó nuevos enemigos: "¿A dónde van?"

A diario, Flor Peña expresa su opinión sin filtros ni pelos en la lengua, algo que le ocasiona los aplausos o las críticas después de cada entrevista. En esta línea, estuvo como invitada al programa Azzaro al Horno de Flavio Azzaro, donde sorprendió al hablar de Carlos Tévez, a quien le reconoció la trayectoria como jugador, pero no dudó en compartir su opinión sobre la persona en la que considera que se convirtió.

" Me parece que se olvidó un poco de dónde vino ", expresó y dejó en claro su distanciamiento de la imagen que tenía de él. Así, señaló que le gustan los futbolistas que, a pesar de su fama, no pierden el contacto con sus orígenes, además de poner en sus hombros una fuerte carga: " Los futbolistas tienen una responsabilidad con los más chicos ", sentenció. Bajo este discurso, en LAM mostraron una nueva polémica de Florencia Peña, que junto a Julia Mengolini criticaron a reconocidos influencers: "Se juntaron el hambre y las ganas de comer", comentó Yanina Latorre antes de ver las imágenes, donde además tildó de resentidas a sus colegas.

Flor Peña sepultó a Tévez: "Me parece que se olvidó un poco de dónde vino"

Las actrices debatían acerca de la inmediatez con la que los chicos hoy en día necesitan resolver los problemas, adjudicando esa responsabilidad a las redes sociales y a los avances tecnológicos que tienen a disposición tanto menores como adolescentes. Fue en este contexto, que quien supo interpretar a Moni Argento en Casados con Hijos arremetió despectivamente con los creadores de contenidos: "De pronto te hacer influencer y no hay mucho más que necesites", comenzó y apuntó contra mujeres que lograron llenar estadios gracias a su música aunque en un principio comenzaron en redes sociales: "Las pibas que cantan llenan estadios. Uno, dos y diez y veinte y ¿después qué más? Yo me pregunto a dónde van".

Mengolini acotó que son pocos los influencers que logran mantener cierto éxito en el mundo de las redes sociales a lo que Peña no dio descanso a la crítica: "Yo me pregunto esta música a dónde va, estos pibes de los streaming a donde van", ninguneó a aquellas personas que viven de crear contenido tanto en Instagram o TikTok, como en grandes plataformas de stream. Cabe recordar que, el hijo de la artista, Juan Otero, no sólo es un reconocido influencer en sus redes en las que combina bailes con looks, sino que además en el último tiempo se abrió camino en diferentes programas de stream.

Con el pasar de los minutos, la actriz ahondó en su molestia con los jóvenes: "Al día de hoy tienen la posibilidad de recorrer un camino en nuestra época era todo un poco más costoso porque no existían las redes, porque llegaban a un suplemento de espectáculo después de haber hecho algo que valiera la pena o que por lo menos llamara la atención".

Según Florencia Peña, años atrás existían ciertas fronteras entre lo mediático y los profesionales que se dedicaban a la actuación, lo cual se fue perdiendo con la llegada de los influencers: "Hay gente que ocupa espacio y por ahí no está preparada, pero solamente por los likes o por la cantidad de seguidores o por escándalos ocupa lugares". Es así, que confesó resistirse a los avances tecnológicos y no tener grandes aplicaciones como Mercadopago o Uber, porque hay cosas del siglo pasado que prefiere conservarlas.