La inesperada confesión de L-Gante: su pasado con Wanda Nara y el cambio que nadie vio venir

Mario Pegolini demostró adaptarse a cualquier invitado que pase por Otro Día Perdido. En las últimas horas, recibió a L-Gante que entre sus confesiones personales y laborales, sorprendió al hablar de su pasado con Wanda Nara.

Si bien el representante de cumbia 420 muestra una personalidad de "maleante", lo cierto es que en su romance con la Bad Bitch dejó ver su lado más romántico. Así, recordó sus días en París con su ex, uno de sus últimos viajes.

L-Gante recordó su romance con Wanda Nara y los viajes internacionales

"La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore ", dijo L-Gante. Esta reflexión dio pie a comentarios a los integrantes del programa, en tono irónico, sobre la dificultad de encontrar relaciones auténticas bajo el escrutinio de la fama.

Sin dudas, el pasado del cantante y su presente son completamente diferentes, y fue él mismo quien lo reconoció: "No te imaginás de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para por lo menos ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel...", se sinceró.

Al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática, y retomando esa fama de mujeriego, L-Gante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse: "Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso. Aprendí mucho de eso ", remarcó.

En el cierre de la entrevista, L-Gante resumió el valor de sus experiencias recientes y el aprendizaje que le dejaron. Tras la exposición y los desafíos personales, destacó no sólo todo su aprendizaje que le dejó su relación con Wanda Nara sino que además encontró en la tranquilidad un bien esencial que ahora prioriza.