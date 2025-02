ARBA domó a Alex Caniggia: mostró su departamento de 368 mil dólares y destaparon lo impensado

El famoso tiro por la culata le salió en las últimas horas al influencer Alexander Caniggia, quien fue intimado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) luego de que comprobaran que el penthouse de Nordelta que exhibió el hijo de Claudio Paul Caniggia en sus redes sociales y que confesó que había comprado por 368 mil dólares, cuenta con 30 mil metros cuadrados sin declarar y figura en los registros como "terreno baldío".

La intimación es tanto para él como para todos los dueños de los departamentos de las torres Sky One y Sky Two, las cuales son vecinos la una de la otra dentro del mismo predio en el que hay una laguna artificial de 20 mil metros cuadrados, además de playas, canchas de tenis y fútbol y otras áreas de recreación y esparcimiento.

Durante la semana pasada, Alex había estado pavoneándose por su excentricidad y dinero. "Woooooo", gritaba al comienzo del video, cual adolescente estadounidense de película de "preparatorias". "Porque el que tiene plata hace lo que quiere. Mirá dónde estoy. En mi pinche penthouse, ladies and gentlemen. 368 mil dólares. Gente, acá estamos masivos, bro. Acá estamos en otro nivel. Porque el que tiene plata hace lo que quiere. ¿Querés pesos? Hay pesos. ¿Querés dólares? Hay dólares. Hay todaaa", celebraba en su aparición.

"Me gusta que me critiquen. ¿Sabés por qué? Porque eso significa que su miserable vida no vale nada. Ustedes quieren tener lo que yo tengo, claramente. El que tiene plata hace lo que quiere", repitió Caniggia. La frase sonó algunas veces más en el video. Y la tónica y el estilo, fueron similares a este perfil, al punto de que luego comenzó a mostrar otras riquezas materiales con las que cuenta.

Alexander Caniggia y su ostentosa vida.

Con un Iphone al lado, abrió uno más. "Me compro otro. Así ustedes ven. Otro más de un tera. Iphone pro max de un tera, ¿cuánto? ¿Dos mil dólares? Todaaaa. Nuevooo. Para cerrar los negocios millonarios", aseguró, mientras llevaba el aparato a su oído. "¿Cuánto miles de dólares pensás que hay acá? Esto, mirá. Tu sueldo del mes. Dos mil dólares", insistió después.

A su vez mostró un bolso de "1.350 dólares", unas gafas de marca Tom Ford - a las cuales definió como de "otro level"-, una Macbook M3, que también reveló que estaba dos mil dólares y un traje Brioni, que tazó en más de seis mil euros. "Sólo para entendidos", definió después. Para cerrar lanzó: "¿Vos qué usás? ¿Android, pedazo de pobre? ¿Teléfono de plástico usás? ¿Con funda? Jaja".