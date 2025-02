La Tora mostró su verdadera personalidad tras la ruptura de Nacho Castañares y Coti Romero: "Te rompo ahí"

Al confirmarse la relación de Nacho Castañares y Coti Romero, algunas personas se indignaron ya que otra participante de Gran Hermano mantenía una relación con el finalista: se trata de Lucila Villar más conocida como "La Tora", que en las últimas horas se sinceró de más y explotó las redes sociales.

" Hazte la fama y échate a dormir ", fue la filosa frase que pronunció la primera vez que se refirió al noviazgo de los ex hermanitos, donde aclaró que no que le sorprendió cuando confirmaron. Desde aquel entonces, los tortolitos presumieron su romance sin hacer caso a los dichos de las personas que no avalaron su vínculo.

Se confirmó la separación de Nacho Castañares y Coti Romero: ¿La Tora es la tercera en discordia?

El pasado lunes, LAM confirmó la separación de Nacho y Coti: la correntina se refugió en su tierra natal mientras que el joven continúa en capital federal cumpliendo con sus obligaciones laborales. En esta línea, "La Tora" se volvió la protagonista luego de enorgullecerse de su toxicidad.

"Yo me di cuenta que soy mas tóxica cuando me peleo y corto que en la relación", comenzó su discurso en el stream de All Access: "¿Lo disfrutás?", consultó una compañera de mesa, ante lo que Lucila no ocultó su verdadera personalidad: " Lo re disfruto ".

La conductora del stream de Gran Hermano redobló la apuesta olvidándose de la sororidad entre mujeres: "Yo soy la tóxica pero la mala; la que te rompe la psiquis después", confesó y como si no fuera suficiente fue por más: "Y si se portaron mal y se que sé portaron mal, aparezco y te rompo ahí ", concluyó con el aval de quienes se encontraban en el programa.

La confesión de "La Tora" inició un debate en redes sociales: "¿Fue la tercera en discordia entre Nacho Castañares y Coti Romero?". El clip se volvió viral en cuestión de minutos y en X, ex Twitter, los cibernautas no dudaron en opinar: "Lo gracioso es que no le rompe la psiquis a nadie, porque los ex andan re felices con sus nuevas novias"; "¿Esta no es la que todo el tiempo dice buenas vibras, luz y supuestamente habla de Dios?" o "Es un espanto lo que dice... tendría que hacer tratar, qué sentimientos oscuros tiene".