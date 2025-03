Ari Paluch, Beto Casella y un "chiste" que no hizo reír a nadie: "No sé qué va a pasar, pero había mucho enojo"

El periodista y conductor Ari Paluch volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un desafortunado comentario que hizo al aire en Rock & Pop y que no solo causó indignación, sino que hasta puso en aprietos a su propia hija, Martina Paluch, quien estaba presente en el estudio. Todo sucedió durante el pase radial con Beto Casella, cuando, en medio de una conversación sobre las "viudas negras", Paluch lanzó un chiste de dudoso gusto que descolocó a todos los presentes. "Podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en un vaso con agua...", insinuó el conductor de Arizona en referencia a la burundanga.

Beto Casella habló de Ari Paluch

Cabe destacar que esta es la droga que utilizan ciertos delincuentes para dormir a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias. El comentario generó una reacción inmediata. Su hija, visiblemente molesta, intentó frenar la situación: "No, pero pará, esto lo hacen las viudas negras". Pero Paluch, lejos de medir sus palabras, redobló la apuesta con otro comentario igualmente desafortunado: "¿No hay un burundanga chiquitito? Que te da un besito en la panza".

En el estudio, el desconcierto era total. Casella, quien suele tener un tono relajado y burlón, se vio obligado a marcar límites. "Frenalo vos, que es tu padre", le dijo a Martina, quien no ocultó su incomodidad. Y luego, sin demasiados rodeos, optó por cortar el pase rápidamente para evitar que la situación escalara aún más. Horas después del episodio, Beto Casella usó su espacio en Bendita TV para hablar del tema y, de paso, despegarse de la polémica que lo había alcanzado por su flojo accionar. "No sé cómo se le ocurre un chiste espantoso, horrible", dijo, sin vueltas. "Será un chiste, pero tuvo una connotación espantosa y se pudrió todo", agregó.

Casella también reveló que intuía que algo así podría pasar. "Yo tenía el leve presentimiento de que esto iba a pasar, lo sentía, pero uno cree que no, que solo son 10 minutos". En su análisis, remarcó que la propia hija de Paluch suele ser quien lo frena cuando sus comentarios se van de tono. "Martu es muy sensata y cada tanto lo tiene que frenar porque se ha ido al pasto muchas veces". El escándalo no tardó en expandirse por redes sociales, donde el nombre de Paluch volvió a estar en boca de todos. Y es que no es la primera vez que el periodista está en el centro de la polémica por sus actitudes y comentarios.

En 2017, su carrera se vio seriamente afectada tras ser acusado de acoso por varias mujeres. En cuanto a las posibles consecuencias en Rock & Pop, Casella no descartó que la emisora tome cartas en el asunto. "Yo, formando parte de esa empresa, no lo sé todavía. Quizás, mañana. Yo hasta ahora no lo sé, pero había mucho enojo", deslizó, sugiriendo que dentro de la radio el episodio generó un fuerte malestar.

Ariel Paluch

Más allá del repudio generalizado, la mayor preocupación de Casella fue por Martina Paluch, quien quedó en una situación incómoda y fue una de las principales afectadas por el episodio. "A ella le influyó porque la remitió a un momento en donde hubo una cancelación del padre y más allá de si estuvo merecido o no, la familia lo padece. Así que estaba angustiada". Por último, Casella intentó marcar un equilibrio. "No digo que sea un mal padre. Parece tener una buena relación con su hija, pero estas cosas la hacen pasar un pésimo momento. Ella estaba conmocionada e hizo el programa como pudo".