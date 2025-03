Bolsos, carteras y excentricidades millonarias: Icardi, la China y la mensualidad de 15.000 euros

Cuando pensábamos que el romance tenía que ver con flores, cenas románticas y promesas eternas de pasión para toda la vida, llegó la última revelación de Yanina Latorre para sacudir cualquier tipo de concepción sobre el amor moderno: Mauro Icardi le transfiere 15.000 euros mensuales a Eugenia "la China" Suárez como "caja chica" para sus gastos personales. Porque, claro, la China no puede andar comprando cafecitos y carteras sin una buena inyección de fondos.

Mauro Icardi y La China Suárez no se separan ni un segundo.

La información salió a la luz en LAM (América TV), donde Latorre detalló que el mismísimo delantero del Galatasaray habría realizado una llamada para formalizar la apertura de una cuenta a nombre de la actriz. "Tuvo tanta mala suerte que llamó a alguien que yo conozco", aseguró la panelista, desatando un tsunami de especulaciones. ¿Es este el nuevo estándar de una relación estable? ¿Los contratos de pareja ahora incluyen cláusulas de manutención?

Pero esto no es todo. Según Latorre, la generosidad de Icardi no se limita a la mensualidad, sino que también incluyó un viajecito en jet privado a Milán valuado entre 240.000 y 300.000 dólares. La razón del vuelo no fue precisamente una escapada romántica, sino la audiencia de conciliación por su divorcio con Wanda Nara, que, spoiler alert, nunca se concretó porque la empresaria ni se presentó. ¿Habrá sido por miedo al veredicto?

El glamour tampoco faltó en este periplo. Icardi fue visto con un bolso Louis Vuitton personalizado con sus iniciales, valuado en 3.200 euros, mientras que la China Suárez optó por una cartera que bien podría ser la prima lejana de la icónica Birkin de Hermès. Esto confirma que si bien las relaciones pueden cambiar, el buen gusto (y la ostentación) siguen intactos.

Bolsos Louis Vuitton para Icardi

Desde hace meses, los rumores de un acuerdo económico entre Icardi y la actriz estuvieron en boca de todos. Incluso se llegó a especular que el futbolista podría haberle ofrecido hasta un millón de dólares a Suárez para hacer arder de celos a Wanda. ¿Estrategia amorosa o simple capricho de millonario aburrido? Lo cierto es que de acuerdo con la panelista de LAM, Icardi "le está dando, para que se maneje, una mensualidad de 15.000 euros" a La China. "Como la China no podría justificar esa guita, porque vos cuando gastás tenés que blanquearla, él justo llamó a alguien que yo conozco para abrir una cuenta a nombre de la China y depositarle los 15.000 euros", sumó.

Ella decidió acompañarlo a su viaje a Milán

Ante las críticas que insinuaban que la China cobraba por estar con Icardi, Yanina salió al cruce y aseguró que el futbolista simplemente "se hace cargo de todos los gastos" para que su novia mantenga su elevado estilo de vida. "¿Te ponés de novia y al mes te da 15.000 euros? Es todo un negocio. ¿Dónde quedó el amor?", lanzó sin filtros, mientras Ángel de Brito sumó con ironía: "Bueno, para que tenga para moverse a su nivel también".

Pero mientras las finanzas de la China se regularizan, el divorcio de Icardi con Wanda sigue en stand-by. Según informaron en Puro Show, el delantero optó por un "divorcio controversial" en Italia, donde la infidelidad aún tiene consecuencias legales. Si la justicia italiana declara culpable a Wanda, ella deberá pagarle una cuota alimentaria a su ex marido. En el caso de que ambos sean considerados culpables, entonces se anula cualquier tipo de compensación económica.

Icardi se presentó en la citación que le hizo la Justicia para poder ponerle punto final a su matrimonio con Wanda Nara.

La pregunta del millón es: ¿estará Wanda dispuesta a correr ese riesgo o seguirá esquivando la audiencia? Mientras tanto, Icardi y la China siguen disfrutando de su amor, entre vuelos privados, accesorios de lujo y transferencias mensuales que harían temblar a más de una fintech. Porque en esta historia, el amor no solo es ciego, sino que también tiene IVA y un saldo bien cargado.