Arte popular: Servian El Circo vuelve a Mar del Plata y nos invita a descubrir "El Origen Mágico"

La magia vuelve a levantar vuelo en la costa y lo hace con historia, emoción y orgullo nacional. Servian El Circo anuncia su regreso a Mar del Plata para la temporada 2026 con el estreno de "El Origen Mágico", un espectáculo que no solo deslumbra por su despliegue artístico, sino que también abre el telón sobre el nacimiento de un sueño que hoy es uno de los circos más prestigiosos del país.

Servian El Circo vuelve a Mar del Plata y nos invita a descubrir "El Origen Mágico"

La nueva propuesta tiene dirección general de Cristian Servian, dirección artística de Ginett Servian y coreografías de Franco Rau, y recorre la vida de Jorge Servian, fundador de la compañía. Desde su infancia hasta la concreción de un proyecto que parecía imposible, el show narra -con lenguaje circense y estética cinematográfica- el camino de quien llegó a la Argentina con una ilusión bajo el brazo y la convirtió en legado.

A través de impactantes números acrobáticos, performances visuales y una puesta en escena de gran escala, "El Origen Mágico" combina coraje, esfuerzo, pasión y fantasía. La historia del niño inmigrante que sueña en grande se transforma en un relato universal que emociona a chicos y grandes, reivindicando al circo como un arte eterno, vigente y profundamente humano. No es solo espectáculo: es mensaje, es valor, es identidad.

El gran estreno será el 1° de enero, bajo la imponente Gran Carpa Castillo, ubicada frente al Faro de Mar del Plata, un escenario ya clásico para el público marplatense. Las funciones se realizarán de miércoles a domingo, con doble función los viernes, sábados y domingos, ideal para incluirlo en la agenda de vacaciones en familia. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek, con 20% de descuento durante todo diciembre, una oportunidad especial para anticiparse y asegurar lugar.

Con más de cinco generaciones dedicadas al arte circense, Servian El Circo sigue consolidando un legado que combina tecnología, danza, acrobacia y emoción. La trayectoria reciente lo confirma: en la temporada 2025 obtuvo cuatro nominaciones (Coreografía, Vestuario, Iluminación y Mejor Espectáculo de Variedades), y se alzó ganador en esta última categoría, reafirmando el reconocimiento del público y la crítica. En tiempos de vértigo y pantallas, Servian El Circo vuelve a recordarnos el valor del asombro compartido. Porque la magia tiene un comienzo... y esta vez, el público podrá conocerlo desde adentro.