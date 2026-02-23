Andrea Taboada, atacada y mordida en la playa: escándalo, denuncia y una promesa de juicio

Lo que prometía ser un domingo de descanso en la costa terminó en escándalo, denuncia policial y antibióticos. Andrea Taboada aseguró que fue mordida por un perro sin bozal y golpeada por su dueña mientras vacacionaba en Mar Azul. "La pasamos como el or... Una impunidad, un horror", resumió. La ex panelista de LAM dio detalles del episodio en diálogo con Pronto y TN Show. Todo comenzó cuando decidió instalar su carpa en una zona tranquila de la playa. "No había casi nadie, estaba buenísima", describió. A pocos metros, una familia lanzó una advertencia que anticipaba problemas: "Miren que nosotros tenemos un perro peligroso".

Lejos de amedrentarse, Taboada respondió con lógica playera: "Si vos tenés un perro peligroso, ponele un bozal. Venís a una playa pública, ponele un bozal". Según relató, la tensión escaló en segundos. "Yo estaba con mi perrita en los brazos y la mina me dijo: '¿Qué me dijiste?'". En TN Show amplió el cuadro: "Fuimos a una playa más alejada con un amigo y una amiga. Empezamos a armar la carpa que tiene mi amigo, y había una sombrilla con una chica y una nena. De mala manera la mina dice: 'Miren que yo tengo un perro peligroso'. Le digo: 'No te preocupes que yo a mi perrito (tengo un perro salchicha chiquitito) lo voy a dejar atado'".

Pero la advertencia continuó. "La mina seguía diciendo lo del perro peligroso, a lo que yo le digo: 'Escuchame una cosa. Si tenés un perro peligroso, ¿por qué lo traés a la playa pública? En todo caso, si lo traes, traelo con bozal'. Me empezó a gastar y me dice 'se lo come de un bocado a tu bebé'. Me calenté, yo le dije concheta fo... y ahí la mina se paró, vino y me pegó un cachetazo. Yo estaba con mi perro a upa". La escena, según su relato, se volvió caótica. "Yo estaba peleando con la mina, me pega una cachetada, yo se la devuelvo, y viene de atrás el marido con el perro y me muerde. Yo estaba de espaldas. Era lo que quería, que me mordiera".

Y fue contundente al describir el ataque: "Viene de atrás y me mordió toda la nalga. Yo sangrando, un desastre". El parte médico no fue menor. "Tengo los dientes marcados en la nalga, me duele, estoy con antibióticos. Yo estaba con un vestido y tengo todo el vestido mordido, obvio, porque me clavó los dientes en el cu...", detalló. Pero lo que más la indignó fue la actitud posterior de la familia: "No les importó nada, siguieron tomando mate. Una impunidad tremenda". En otra frase, la periodista graficó su bronca y sorpresa: "Era todo un delirio, no te puedo explicar. Se sentaron a tomar mate y... yo chorreaba de sangre".

Tras el episodio, Taboada realizó la denuncia formal en una comisaría de Villa Gesell y también fue atendida en centros de salud de la zona. "Hice la denuncia en la comisaría de Mar de Las Pampas y me atendí en una salita de Mar Azul, y después en Villa Gesell. Está interviniendo la Fiscalía y Burlando me está ayudando", reveló en referencia al abogado Fernando Burlando. En sus redes sociales, la periodista publicó una imagen de la familia involucrada y los calificó como "delincuentes e impunes". Además, adelantó que avanzará con acciones legales.