"Bienvenido a nuestras vidas": el tierno posteo con el que Leandro Paredes presentó a su tercer hijo

Leandro Paredes atraviesa un gran momento, y es que más allá de la buena racha que empapa a la selección argentina, este lunes el futbolista se convirtió en padre por tercera vez junto a su esposa, Camila Galante: fue él quien presumió al nuevo integrante de la familia con una tierna imagen que revolucionó las redes sociales. El volante de la Roma anunció, a través de su cuenta personal de Instagram, la llegada de Lautaro, el más pequeño de la familia que se suma a sus hermanos, Victoria de 10 años y Giovanni de 7 años: "Bienvenido amorcito. Lautaro Paredes 31/03/2025", escribió en la imagen familiar.

Leandro Paredes compartió la noticia del nacimiento de su tercer hijo

El posteo superó los miles de me gusta y lleva casi cinco mil comentarios entre los que se destacan los mensajes de Antonela Roccuzzo y otras figuras públicas: "Felicitaciones familia", escribió la esposa de Messi. "Que linda noticia para arrancar el día amiguitos. Los amo con todo mi corazón", reposteó la imagen Oriana Sabatini, que en el último tiempo forjó la relación con los recientes padres, debido a que viven en la misma ciudad.

Así recibió la familia Paredes a su nuevo integreante

Camila Galante, por su parte, también compartió imágenes del nuevo integrante: "Bienvenido a nuestras vidas. Te estábamos esperando mucho Lauti", escribió en una historia junto a una fotografía del recién nacido agarrando con fuerza su dedo. A continuación, mostraré el momento en que sus hijos más grandes conocieron al bebé.

Un romance de película

En reiteradas entrevistas, Leandro Paredes asumió ser una persona romántica tanto en palabras como en gestos, al mismo tiempo que presumió su historia de amor con su mujer. La historia de amor entre los tortolitos es un relato que combina destino, juventud y decisiones audaces. Su vínculo inició en la infancia, cuando el deportista a los 8 años conoció a Camila, hermana de un compañero suyo en las inferiores de Boca Juniors. Desde ese primer encuentro, sintió una conexión especial: "Les decía a todos que era mi novia. Éramos como hermanos igual porque estábamos todo el día juntos".

La romántica historia de Leandro Paredes y Camila Galante comenzó cuando eran apenas unos niños

A medida que crecieron, esa amistad se transformó en algo más profundo. A los 13 años, Leandro ya no sólo sentía una inocente atracción por la joven, sino que comenzó a tener sentimientos más profundos por quien hoy es la madre de sus tres hijos. Sin embargo, en aquel entonces no se atrevía a expresarlos abiertamente. El primer beso llegó de manera espontánea en un supermercado, durante una salida con amigos: "Se puso a buscar cosas en la bolsa y empezó con que se había olvidado algo. La ayudo a buscar y cuando nos levantamos la cabeza quedamos los dos ahí y le di un beso", relató. La relación se mantuvo en secreto durante un año, debido a la timidez y al respeto hacia la familia de su mujer. Sin embargo, el hermano de ella, descubrió la relación durante unas vacaciones en San Bernardo. Lejos de oponerse, su reacción fue protectora hacia Leandro: "Si lo hacés sufrir a mi amigo, no me hablés más", desafió a su propia hermana.

Uno de los gestos más significativos de Paredes fue tatuarse el nombre de Camila antes incluso de formalizar su noviazgo. A pesar de las advertencias de su hermana Jimena, Leandro decidió inmortalizar su amor en la piel: "Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé", contó en una de sus mas recientes entrevistas.