De cómo una IA desarrollada por el CONICET puede ayudar a entender el Alzheimer y el Parkinson

Un equipo de científicos del CONICET creó una herramienta de inteligencia artificial llamada AggrescanAI que permite analizar proteínas que están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Esta herramienta puede mejorar la investigación, facilitar futuros diagnósticos y acelerar el desarrollo de tratamientos.

Las enfermedades neurodegenerativas están vinculadas a proteínas que no se pliegan correctamente y se acumulan dentro del cerebro, formando depósitos que dañan las neuronas. Saber qué partes de estas proteínas tienden a formar estos depósitos es crucial para entender mejor estas enfermedades y avanzar en tratamientos.

Investigadores del Conicet inventaron un software con IA que revoluciona el estudio del Alzheimer y el Parkinson

Lo importante de AggrescanAI es que puede predecir, usando IA, qué regiones de una proteína son propensas a agruparse de forma dañina , tomando como base solo su secuencia de aminoácidos (la "letra" que compone cada proteína). Esto evita tener que reconstruir modelos complejos en 3D, algo que suele ser lento y costoso: "Al predecir la agregación basándose únicamente en la secuencia de la proteína, no se necesitan imágenes 3D costosas y lentas para saber si ésta es peligrosa", señaló Marino-Buslje Cristina Marino-Buslje, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA,CONICET-FIL).

Según los investigadores, la herramienta se basa en un modelo de IA que interpreta las proteínas casi como si fuera un lenguaje. De esta forma, entiende que cada segmento tiene un significado dentro del conjunto, y no solo es una cadena de letras sin contexto. Esta manera de "leer" permite calcular con precisión cuáles partes de una proteína tienden a formar agregados que pueden ser tóxicos para las neuronas.

Cristina Marino-Buslje, investigadora del CONICET

Además, AggrescanAI puede ayudar a evaluar si cambios genéticos (mutaciones) en la secuencia de una proteína aumentan o disminuyen la probabilidad de que se formen agregados, lo que puede ser útil para priorizar futuras investigaciones y estudios clínicos.