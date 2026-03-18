Desesperada, la granja de trolls libertarios desató noticias falsas sobre Grabois, Alconada Mon, Ferraro y Paulón

En medio del escándalo que sacude al gobierno tras la explosión del caso $Libra, en el que se investiga la vinculación de Javier Milei con la megaestafa relacionada con criptomonedas, las redes sociales se convirtieron en un campo fértil para la circulación de noticias falsas. Estas desinformaciones, que provienen de la granja de psicóticos trolls de La Libertad Avanza, buscan desacreditar a figuras clave en la investigación pero sobre todo a sembrar confusión y desviar la atención pública del caso principal.

El peritaje realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló datos comprometedores: Milei habría tenido al menos cinco conversaciones telefónicas con el lobbista Mauricio Novelli antes del lanzamiento de $Libra.

Javier Milei quedó expuesto a partir del escándalo de $Libra

Pero eso no fue todo porque además se encontró en el dispositivo de Novelli un borrador de un posible acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, creador de la criptomoneda, que incluiría pagos por ¡5 millones de dólares!. En este contexto, las campañas de noticias fake ganaron fuerza, apuntando tanto a los querellantes como a los investigadores del caso.

Una de las primeras noticias falsas en viralizarse fue una captura de pantalla de un supuesto intercambio de mensajes entre Javier Milei y Mauricio Novelli. Según esta versión, Novelli habría pedido al presidente "borrar todo lo de $Libra", a lo que Milei habría respondido: "¿Me van a pagar?". Sin embargo, este supuesto chat no tiene sustento en la realidad.

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

El sitio especializado en verificación de datos Chequeado desmintió categóricamente esta información. Según confirmaron dos abogados con acceso al expediente judicial, el peritaje informático realizado sobre el teléfono de Novelli no contiene ningún registro de este intercambio.

Y, si bien se encontró una conversación con contenido similar, esta fue entre Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy y no involucró al presidente. Pero ojo, los mensajes reales existen, enviados la noche del 20 de febrero de 2025, donde Novelli le pidió a Terrones Godoy que eliminara ciertas publicaciones relacionadas con el caso. Aunque eso sí, no hay pruebas que vinculen directamente a Milei con esos mensajes.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Lo más fuerte del caso, sin embargo, fueron otras de las estrategias usadas para desviar la atención del caso $Libra que fue atacar a figuras clave en su investigación: empezaron a circular posteos en redes sociales que acusan a los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) de estar involucrados en casos de pedofilia. Estas acusaciones carecen completamente de fundamento.

Chequeado consultó al fiscal Aldo De La Fuente, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISN), quien confirmó que no existe ninguna causa judicial contra Ferraro o Paulón relacionada con delitos sexuales. Estas acusaciones no son ni más ni menos que parte de una campaña deliberada para desacreditar a ambos diputados, quienes desempeñan roles clave en la investigación del caso $LIBRA: Ferraro preside la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA en el Congreso, mientras que Paulón fue quien impulsó el pedido de juicio político contra el presidente de las fuerzas del cielo, Javier Milei.

El posteo de La Derecha Diario

Paulón incluso presentó una denuncia formal por discriminación y hostigamiento agravado contra varios usuarios y comunicadores identificados con La Libertad Avanza como Daniel Parisini (con su nombre de guerra El Gordo Dan). Según la denuncia, estas personas habrían orquestado una campaña sostenida para difamarlo mediante acusaciones falsas que vinculaban su orientación sexual con delitos graves.

Otra pieza clave de esta maquinaria de desinformación fue la difusión de una captura de pantalla que mostraba un supuesto chat entre Juan Grabois, diputado nacional por Fuerza Patria y querellante en la causa $Libra, y el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación. En la imagen viralizada, Grabois le pedía presuntamente a Alconada Mon "mover el tema en los medios". La captura llevaba incluso la marca de agua del portal El Destape.

El supuesto chat entre Grabois y Alconada Mon

Sin embargo, tanto El Destape como los involucrados desmintieron categóricamente la autenticidad del contenido. Desde el medio confirmaron que nunca publicaron esa supuesta conversación ni en su sitio web ni en sus redes sociales. Por su parte, tanto Juan Grabois como Hugo Alconada Mon negaron cualquier vínculo entre ellos y el periodista fue más allá cuando reconoció que no conoce personalmente al diputado y calificó el contenido como "completamente falso".