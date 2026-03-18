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Sin pelos en la lengua

Dua Lipa rompió el silencio sobre el caso Epstein y fue muy dura: "Ocultarlo todo para proteger, no sé a quién"

En una profunda charla con la autora del libro Mala Feminista, la artista cuestionó el rol de los medios de comunicación.

18 Marzo de 2026 12:45
Dua Lipa
Dua Lipa

La cantante británica Dua Lipa volvió a posicionarse políticamente. Desde su podcast Service95, y en una conversación con la escritora Roxane Gay, autora de Mala feminista, Lipa fue directa y habló sin tapujos contra los medios de comunicación por su tratamiento del caso Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por abuso sexual infaltil y explotación de menores.

Los archivos recientemente desclasificados sobre el caso Epstein explotarone n la cara de todo el mundo, revelando detalles escalofriantes de una red de abusos que involucró a figuras prominentes como el príncipe AndrésBill GatesStephen Hawking. Sin embargo, a pesar de la magnitud del escándalo, Dua señaló la falla profunda en la cobertura mediática de este caso: la invisibilización de las víctimas.

Epstein y Trump
Epstein y Trump

"La forma en que se han denunciado los crímenes y el lenguaje que se ha utilizado han sido un gran perjuicio para todas las víctimas", expresó la cantante durante su charla con Gay. La autora de Don't Start Now explicó que los medios optaron por centrar su atención en los aspectos más sensacionalistas del escándalo, dejando de lado a quienes más sufrieron: las niñas y jóvenes explotadas. 

"No dejo de pensar en todas las historias que hablan de niñas menores de edad y fiestas sexuales. En lugar de escribir sobre las víctimas, que eran niños víctimas de trata", lamentó y se posicionó contundentemente la cantante.

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El enfoque mediático, según calificó Dua Lipa fue insensible pero además reflexionó sobre los que parecen ser los verdaderos motivos de la espectacularización de estos casos: "Es como poner una especie de velo. Se trata de ocultarlo todo para proteger, no sé a quién, quizás al lector, o de intentar enmascarar lo que está sucediendo", reflexionó. 

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