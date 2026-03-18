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¿Qué dijo la One?

Moria Casán avivó el fuego tras la pelea entre Cinthia Fernández y Callejón: descontrol total

La dueña de la lengua karateka faltó un día a su programa y casi chocan el barco.

18 Marzo de 2026 11:41
Moria Casán
Moria Casán

El martes, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron un cruce tan fuerte en pleno vivo que obligó al conductor reemplazante de Moria Casán a mandar a un corte abrupto. Sin embargo, eso no alcanzó para calmarlas y los gritos en el estudio continuaron.

Lejos de quedar como un simple momento televisivo de tensión, el episodio se replicó en otros programas y generó debate en redes sociales. En Intrusos, Paula Varela dio más detalles sobre cómo sigue el conflicto: "Me dicen que en el camarín discutieron a los gritos, que se tiraron en cara temas de las hijas y que el problema tiene que ver con la cautelar que puso Castillo para que no se hable de sus hijos, que le caería a Farfán y por rebote al canal".

Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón
Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

Con el paso de las horas y con la mala relación más viva que nunca, "La One" se pronunció sobre el violento episodio: "El programa tiene esa dinámica, yo dejo que la gente confronte y que cada uno hable de lo que quiera", dijo y siguió: "Yo no soy una juez moderadora, cuando se empiezan a chispotear entre ambas es porque tienen necesidad de hablar y yo las dejo", dijo sobre la discusión que tuvo Cinthia, quien también se cruzó hace poco con Fernanda Iglesias.

"Además, en la confrontación te vas de mambo, eso pasa y está bien, no me parece nada", remarcó Moria sobre la temperatura que tomó la charla entre sus panelistas.

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A su vez, la conductora opinó con humor sobre el desempeño de las artistas en su ausencia: "Lo que sí es que defienden el programa divino mientras yo no estoy, así que aguante la mañana conmigo y aguante todo el staff".

Mientras Moria Casán celebró cómo salió el programa el día en que no pudo asistir, desde producción les pidieron a Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón que bajen la intensidad y mantengan la calma, ya que sus encontronazos son reiterados y la tensión escala cada vez más.

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