Marixa Balli contó que cerró su local en Flores y reflexionó: "La gente está de muy mal humor"

La crisis económica que atraviesa Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, impacta de manera devastadora en diversos sectores productivos, dejando a empresarios y emprendedores al borde del abismo. Entre las víctimas de esta situación se encuentran figuras reconocidas como Marixa Balli que se vio obligada a cerrar sus locales debido a la recesión económica y la amenaza de las aperturas en las importaciones.

Balli, conocida por su carrera artística y su incursión en el mundo empresarial, anunció el cierre de su emblemático local en el barrio de Flores, un espacio que durante años fue símbolo de su esfuerzo y dedicación.

Marixa Balli

La empresaria expresó con tristeza en el programa A la Barbarossa: "El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de calle Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra. La gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota".

Balli detalló que tuvo que rescindir contratos y reducir su operación comercial a un pequeño local en Avenida Rivadavia, donde intenta liquidar el stock restante mientras planea cambiar de rubro. "Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro", indicó, marcando el fin de una etapa y el inicio de una nueva búsqueda profesional.

Benito Fernández también la pasa mal

La situación no es aislada. En el sector textil, otro referente, Benito Fernández, también confesó: "Yo cerré mi prêt-à-porter el año pasado. Por tercera vez en mi país me fundí: en el 2001, en 2020 y en 2025".

Fernández explicó que decidió concentrarse exclusivamente en la alta costura y mantener las licencias de su marca, como perfumes y muebles: "¿Cómo se puede invertir en un lugar donde la carga impositiva es del 52%? Yo no quiero que el Estado me regale nada, sino que apoye a esta industria, como lo hizo España hace 30 o 40 años, y Brasil hace 20. Hoy esos países son potencias en la moda, cuando antes prácticamente no existían en ese sector", reclamó el diseñado que contó que él "votó a Milei".