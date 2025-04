¡Canillita sin filtro! Paula Bernini vivió un momento insólito en TN y las redes no se lo perdonaron

La televisión en vivo tiene ese "no sé qué" que nunca falla: puede dar momentos emotivos, históricos... o simplemente gloriosos papelones. Y esta vez, le volvió a tocar a Paula Bernini, la cronista todoterreno de TN, que en plena cobertura matutina vivió un cruce con un diariero tan ácido como inolvidable. La secuencia arrancó con una clásica recorrida por las calles del barrio de Flores, en medio del paro general convocado por la CGT y las CTA. Bernini se acercó a un canillita con la mejor de las ondas y lanzó la pregunta de rigor: "¿Ves más gente, menos gente, hay acatamiento del paro?". Pero lo que vino después fue oro puro para las redes sociales.

El entrevistando, marcando el tono de la charla que, bueno, no iba a ser muy diplomática, lanzó sin anestesia: "Es todo una mierda lo que está pasando, todo una mierda". Paula, con oficio, trató de reconducir: "¿Estás de acuerdo con el paro?", a lo que el hombre contestó sin dudar: "Olvidate, mil veces". Hasta ahí, la cosa venía picante pero tolerable. Pero la verdadera joyita llegó cuando Bernini, señalando que igual el diariero había abierto su puesto, intentó hacer una observación simpática: "¿Y acá hoy, te estás rascando los huevos?". Y el canillita, con precisión quirúrgica y sin perder la sonrisa, remató: "No, saludo a gente boluda como vos".

Silencio. Gestito incómodo. Cámara que no sabe a dónde ir. Paula, con una mezcla de profesionalismo y resignación, cerró la nota con un elegante "Qué lindo encontrarnos" y un "muy gentil, gracias". Pero el daño ya estaba hecho. El video voló por X (ex Twitter) en cuestión de minutos y las ediciones con memes no tardaron en aparecer. Como era de esperarse, no faltaron los que recordaron aquel legendario "¡Atiendo boludos!" de Daniel Frasca, el inspector de colectivos que allá por los 2000 en vivo por Crónica TV inmortalizó una secuencia parecida (y hoy, patrimonio cultural de internet argentino) que lo terminó convirtiendo en meme.

Lo cierto es que el clip de Bernini ya entró al salón de la fama de los momentos televisivos incómodos, ese lugar donde las notas barriales se convierten en virales y los cronistas tienen que respirar hondo y seguir como si nada... aunque por dentro estén deseando que se los trague la tierra. Es un lugar conocido de todas maneras para la cronista de TN, que viene de protagonizar un verdadero papelón en Bahía Blanca, cuando lanzó una burla poco feliz contra las víctimas que habían perdido todo durante las inundaciones. "¿Pensaste alguna vez agarrar la pala? Tener que ir sacando tierra de tu casa", había sido la consulta de la periodista que generó repudio.