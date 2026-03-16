Chats, dólares y Casa Rosada: el inesperado capítulo de Yanina Latorre en la novela de la criptoestafa $LIBRA

La trama del escándalo cripto $LIBRA sumó un ingrediente inesperado: la farándula. En las últimas horas se difundieron chats entre la panelista Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa judicial que rodea a la criptomoneda vinculada al entorno del presidente Javier Milei. Las capturas fueron publicadas por la periodista Fernanda Iglesias y rápidamente se viralizaron en redes sociales y programas de televisión.

Los chats entre Novelli y Latorre

En ellas aparece un intercambio que mezcla campañas publicitarias, promesas de dinero fácil y una mención inesperada a la Casa Rosada. Ante el revuelo, Latorre salió a dar su versión con varias historias en Instagram. "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes q dan envidia a muchos", escribió. Y agregó: "No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma q era con el anterior".

Los chats difundidos muestran que Novelli le proponía a la panelista realizar publicaciones en Instagram. "Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las 3 este mes", le escribió el empresario. Latorre respondió afirmativamente y preguntó si debían publicarse juntas o separadas. "Son 3 días distintos, son historias súper cortas", explicó Novelli.

Los chats entre Novelli y Latorre

La conversación siguió con detalles típicos de una campaña publicitaria digital: guiones, cuentas a arrobar y fechas de publicación. "@influenzoficial es la cuenta a arrobar / Y en breve te paso el link a poner", le indicó el empresario. En otro tramo del chat, Novelli lanzó una propuesta que hoy, a la luz del escándalo cripto, adquiere otro tono. "¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link", escribió.

Y agregó: "Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio. Apurate que solo hay 20 cupos!!" Latorre respondió con un tono relajado: "Okkkkkk / Lo hago el miércoles / Ok?" La conversación parecía una negociación comercial más hasta que apareció un mensaje que cambió el clima del chat. "Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo", escribió Novelli.

Los chats entre Novelli y Latorre

La reacción de la panelista fue inmediata: "Bancame / Estoy en el metro / Me habló Milei el otro día / ¿Es por él?" El empresario respondió: "Hablé con él recién / Ahí en casa / Después cuando puedas me avisás y charlamos un toque". Minutos después mantuvieron una llamada de audio de cinco minutos y diez segundos, según las capturas difundidas. Tras la difusión de los chats, Latorre confirmó que los mensajes existían pero negó haber promocionado la criptomoneda investigada.

Los chats entre Novelli y Latorre

De hecho, explicó: "Todo lo que están publicando es anterior al caso Libra". También aclaró que su vínculo con Novelli era estrictamente comercial. "El caso Libra arrancó en febrero de 2025. A mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024", sostuvo. En otra historia de Instagram buscó despejar cualquier interpretación política: "No hago política pero opino como quiero". Y cerró con una frase que rápidamente se viralizó: "No valgo 3000 dólares".

La defensa de Yanina Latorre al escándalo Libra

Los chats aparecieron en medio de una investigación judicial que intenta determinar cómo se promocionó el activo digital $LIBRA y qué actores -políticos, empresarios o mediáticos- pudieron haber contribuido a su difusión. En ese contexto, la aparición de conversaciones con una figura mediática como Latorre aportó un elemento inesperado: una mezcla de influencers, marketing digital, promesas de dólares rápidos y menciones al poder político.