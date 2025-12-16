Cinthia Fernández al borde del colapso: la denuncia por abuso sexual infantil, bots y una deuda millonaria que la persigue

El cierre de una cuenta en redes sociales puede parecer un problema menor, pero para quienes viven de ese espacio digital, la consecuencia puede ser muy grave. Eso fue lo que explicó Cinthia Fernández, luego de que su perfil de Instagram volviera a ser suspendido, una situación que, según contó, ya ocurrió cuatro veces durante 2025.

En el stream Carnaval, la modelo se mostró entre indignada y dolida por lo que estaba viviendo. Según su relato, el pasado viernes luego de acompañar a sus hijas más grandes a un evento, se dio cuenta que no tenía más habilitada la plataforma: "Cuando salí para subir una foto no tenía la cuenta".

Ante estas palabras, Mariana Brey le consultó sobre el contenido que subió en las últimas horas que hicieron que le cerraran la cuenta a modo de "castigo". A lo que Cinthia explotó contra la empresa detrás de Instagram con una grave denuncia: "Como siempre nada, como todas las veces que me denunciaron abuso sexual infantil tienen un bot. Es una vergüenza Meta".

"Meta es un aparato totalmente ilegal. Yo no vivo de la tele, no vivo del stream, yo tuve que vender el local hace muy poquito cuando fue la primera vez que me la bajaron", contó que tuvo que desprenderse de la sala de escape que tenía, ya que al tener bloqueada su cuenta no podía trabajar con marcas, lo cual sostiene es su ingreso mayor.

Fernández describió el proceso como un "circuito macabro" y explicó: "Meta tiene operadores físicos, que laburan virtual, donde vos mandás una carta documento cuando te pasan estas cosas y no hay dirección física, vas a las oficinas de Meta acá y te atiende un grillo porque no hay nadie ", comenzó.

Con la voz entrecortada y los ojos lagrimosos, la creadora de contenido deseó: "Yo lo único que espero es que me la puedan recuperar pronto porque para mí es una inversión. Yo ya vendí un negocio que no quería vender".

Cinthia Fernández no pudo contener su angustia en #LaMañanaConMoria: "Vivo y como de las redes". pic.twitter.com/gBdLFM2WHw — eltrece (@eltreceoficial) December 15, 2025

Más tarde, Cinthia Fernández lloró desconsoladamente al aire de La mañana con Moria: "Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes", dijo y continuó explicando por qué tiene 14 denuncias de abuso sexual infantil: "El bot es un robot que te manda mil mensajes malos o mil denuncias como me hicieron a mí. Entonces el sistema detecta eso. Yo no promociono casinos, lo hice una sola vez y me apersoné en la Justicia".