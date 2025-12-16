Una chilena eterna: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás y puso al fútbol argentino en lo más alto

Hay goles lindos, goles importantes y después están esos que parecen detenidos en el tiempo, como si el fútbol se tomara un segundo para transformarse en arte. En esa categoría entra la chilena de Santiago Montiel, la obra que la FIFA eligió como el mejor gol del año y que le valió al delantero argentino el Premio Puskás, uno de los reconocimientos más prestigiosos del planeta. La escena nació en Avellaneda, ante Independiente Rivadavia, pero su destino era global.

Una chilena perfecta, limpia, potente y precisa, que explotó en las redes sociales y rápidamente se convirtió en favorita. Este martes, en la gala de los premios The Best en Doha, esa intuición se confirmó: el fútbol argentino volvió a escribir su nombre en letras doradas. "El momento mágico de Montiel gana el Premio Puskás", anunció la FIFA en su sitio oficial, horas antes del inicio formal de la ceremonia en el Fairmont Katara Hall.

El encargado de hacer el anuncio fue Arsène Wenger, quien no escatimó elogios a la figura del rojo: "Felicitaciones a Santiago Montiel por su increíble gol con el Club Atlético Independiente en la Primera División de Argentina, con un asombroso remate. Un valioso ganador de este premio. Felicidades, Santiago". Minutos después, Gianni Infantino apareció observando la jugada en una tablet y selló el veredicto con un gesto de aprobación.

Montiel, de 25 años, se impuso en una terna repleta de nombres pesados y goles espectaculares. Competía con su compatriota Pedro De La Vega (Seattle Sounders) y con tantos convertidos por futbolistas de ligas y continentes distintos, como Declan Rice, Lamine Yamal, Lucas Ribeiro o Alejandro Deiola. Pero la chilena nacida en Avellaneda terminó ganando por belleza, dificultad técnica e impacto: fue el único tanto del encuentro.

Con esta consagración, Montiel se suma a una lista selecta que ya tenía acento argentino. Erik Lamela fue premiado en la temporada 2019/20 por su recordado gol para Tottenham, y Alejandro Garnacho se quedó con la estatuilla el año pasado tras su chilena con el Manchester United. Ahora, otro apellido nacional vuelve a quedar asociado a un gol que trasciende resultados y camisetas.

Desde la distancia, el atacante del Rojo grabó un mensaje cargado de emoción: "Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a la FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y quiero mandarles un abrazo grande a todos". La historia personal de Montiel también tiene su recorrido. Primo de Gonzalo Montiel, se formó en las inferiores de River Plate y llegó a Argentinos Juniors en 2022 en condición de libre.

En el Bicho disputó 69 partidos, con 4 goles y 7 asistencias. En agosto de 2024 pasó a Independiente por 1.500.000 dólares por el 50% de su pase. En Avellaneda, sus números crecieron: 36 encuentros, 9 goles y 5 asistencias, incluido el tanto que hoy ya es parte de la memoria colectiva. El Premio Puskás no distingue campeonatos ni contextos: celebra goles que se convierten en postales eternas. Y esta vez, esa postal tiene acento argentino, camiseta roja y una chilena que nació en una noche de eliminatoria del fútbol local para terminar brillando en el escenario más grande del mundo.