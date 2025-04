Cinthia Fernández duramente criticada por promocionar apuestas online: "Arriesgué lo último que tenía del mes por desesperación"

Roberto Castillo vive sin dudas uno de los momentos más difíciles donde no sólo se encuentra afectado su ámbito personal, sino que el material audiovisual compartido durante el último tiempo también mancha su nombre profesional. En este contexto, su novia, Cinthia Fernández olvida su pasado como víctima de violencia de género con mensajes ocultos en sus publicidades.

Todo comenzó el fin de semana pasado cuando el abogado se reencontró con sus hijas. El hecho de tensión sucedió cuando su ex esposa, Daniela Vera Fontana, vio que no tenía las sillas del auto que por ley deben usar los menores de edad: gritos, forcejeos y denuncias terminaron con las nenas rotas en llanto.

Cinthia Fernández se olvida de su pasado y apoya a Roberto Castillo denunciado por violencia de género

Luego del violento episodio, la ex de Castillo lo denunció y aseguró tener miedo. Acto seguido, difundió a través de los programas de televisión diferentes videos donde se lo puede ver a él siendo agresivo tanto con conductores como con ella. Estos accionares le costaron caro, ya que algunas de sus clientes decidieron prescindir de sus servicios en casos de violencia , ya que no se sentían representadas con lo que veían; una de ellas es Emily Ceco.

Mientras el nombre de Roberto se mancha, Cinthia Fernández se colocó en la mira con su última historia de Instagram, donde no sólo promocionó un casino digital -cabe recordar que hay una causa legal abierta contra influencers que incita a los usuarios a participar de estos juegos- sino que además lanzó indirectas contra Vera Fontana.

"Cin estoy llorando con mi bebe en brazos. Realmente no tenía plata y estaba desesperada no sabía cómo iba a hacer. Te juro arriesgué lo último que tenía del mes por desesperación. Y hoy voy a poder llenar la heladera. Te sigo siempre por tu lucha", le escribió una usuaria para agradecer que llegó al casino ilegal gracias a ella. La influencer se mostró emocionada por ayudar a mujeres que no tienen el apoyo de su pareja: "Me están llegando un montón de mensajes diciendo que algo que empezó como un juego, terminó en algo muy positivo . Me emociona un montón haberlos ayudados"

Este discurso de Cinthia Fernández hizo ruido, ya que en más de una ocasión, Daniela contó que su ex pareja y padre de sus dos hijas, no cumplía con la cuota alimenticia o muchas veces lo hacía fuera de término.