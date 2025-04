"Me manipuló, me usó y me dejó sola": Flor Moyano cruzó a Roberto Castillo y el abogado contraatacó

El abogado Roberto Castillo recibió un nuevo revés judicial luego de que su ex defendida Florencia Moyano asegurara que la manipuló, la expuso y la revictimizó, cuando la defendió en la causa de abuso sexual que tiene contra Juan Manuel Martino. A su vez, pidió derecho a réplica y afirmó que contará "la verdad" sobre su salida del caso. Todo se dio en la misma semana en la que su ex pareja sacó a la luz videos en los que la insulta y la maltrata. "Hoy la verdad salió a la luz. Durante el proceso judicial que inicié tras haber sido víctima de abuso, también fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debía defenderme: mi ex abogado, Roberto Castillo", escribió Moyano en una historia que compartió en sus redes sociales, a partir de la exposición que hizo Daniela Vera Fontana, madre de las dos hijas menores del letrado.

Roberto Castillo y su defensa ante las acusaciones de Flor Moyano.

"Fui atada legal y emocionalmente por una persona que utilizó mi caso para su beneficio, que me abandonó, que me dejó sola y sembró dudas sobre mí. Hoy, viendo que se conocen públicamente hechos que evidencian su violencia, no puedo hacer otra cosa que reafirmar lo que viví y agradecer no haberme rendido", precisó la modelo.

"No quiero ser parte del circo mediático que siempre buscó construir. Elijo cuidar mi proceso, honrar mi verdad y seguir adelante acompañada por profesionales que trabajan donde corresponde: en la Justicia". cerró, antes de agradecerle "profundamente a quienes tuvieron la valentía de hablar, porque la verdad sana, y el tiempo, finalmente, acomoda todo", además de su actual defensor Rodrigo Tripolone.

En ese sentido, Castillo utilizó sus redes sociales para expresarse sobre la acusación, aunque no emitió palabras sobre los videos filtrados en los que se lo ve completamente violento y fuera de control, mientras insulta y agrede verbalmente a Vera Fontana. "A raíz de los hechos públicos, he solicitado una excepción a la medida cautelar para dar únicamente dos entrevistas a los efectos de ejercer mi derecho a réplica y contar la única verdad de esta historia".

En las historias en donde confirmó que romperá el silencio este viernes en las pantallas de Canal 9 y América TV, lanzó un largo descargo respecto a las palabras de su ex defendida. "He actuado con integridad y respeto por la profesión durante toda mi intervención en la causa iniciada por la Sra. Flor Moyano vinculada a un presunto abuso sexual. En todo momento me comporté con prudencia, incluso protegiéndola frente a los medios de comunicación, aun después de haber decidido renunciar voluntariamente a su representación y haber esperado a que consiga a alguien que quiera representarla para no dejarla sin representación letrada", señaló.

"Mi compromiso ético y profesional sigue intacto. Sin embargo, frente a los reiterados ataques públicos de la Sra. Moyano y del profesional que actualmente la asesora, me veo en la necesidad de ejercer mi derecho a dar respuesta y defender mi buen nombre", continuó Castillo. "Conforme al Artículo 12 del Código de Ética del Abogado, que establece que el secreto profesional podrá ser levantado 'cuando el abogado sea injustamente atacado por su cliente y se vea obligado a efectuar una defensa que lo libere de responsabilidad o de imputaciones falsas', considero legítimo exponer ciertos aspectos que permitan esclarecer los hechos", añadió.

"Lamento profundamente que se haya recurrido a la mentira como herramienta sistemática. No es mi deseo polemizar, pero sí ejercer el derecho a contar la verdad de los hechos que motivaron en su momento mi deseo de renunciar a la acusación por abuso seguida contra Juan Manuel Martino con respeto y desde el lugar que me otorga la ley y la ética profesional", explicó. "Gracias a quienes me han dado el espacio para intentar realizar un traspaso respetuoso de la representación, que el mismo se ha frustrado por irresponsabilidad de Florencia y su asesor letrado; razón por la cual solicitaré el mismo espacio para defenderme de las mentiras de Moyano", cerró Castillo.