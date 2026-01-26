"Con vos hasta el infinito": Julieta Nair Calvo fue sorprendida por su pareja y dio el tan esperado "sí, quiero"

El amor tuvo micrófono, aplausos y final feliz. Julieta Nair Calvo emocionó a sus seguidores al compartir el video de la romántica propuesta de matrimonio que le organizó Andrés Rolando, su pareja desde hace casi ocho años y padre de sus dos hijos. El "sí" llegó durante una cena al aire libre, rodeados de su círculo más íntimo, en una escena que parecía sacada de una comedia romántica. A través de su cuenta de Instagram, la actriz acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción: "Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar🥹. Con vos hasta el infinito. Te amo". La publicación no tardó en viralizarse entre sus más de dos millones y medio de seguidores.

En el video se ve a Rolando tomando la palabra frente a los presentes. Con micrófono en mano y visiblemente conmovido, le dedicó unas palabras que terminaron de quebrar a Julieta: "Es la mamá que siempre soñé para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor, tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día". El momento fue creciendo en intensidad hasta llegar al punto cúlmine. "El futuro es algo que no me puedo imaginar sin mi familia, así que nada... por eso...", dijo el empresario antes de arrodillarse y sacar un estuche con el anillo. La reacción fue inmediata: aplausos, gritos, lágrimas y una Julieta emocionada aceptando la propuesta entre abrazos y besos.

Los comentarios no se hicieron esperar. "Me emociona tanto pero tanto... Gracias por compartir este momento", "Felicitaciones. Son los más lindos", "Qué hermoso. Muchas felicidades", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación y celebraron el paso que decidió dar la pareja. Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando están juntos desde fines de 2018. Compartieron viajes, proyectos y convivencia, y construyeron una familia que fue creciendo a la par de su relación.

En septiembre de 2021, la actriz renunció a La Academia tras confirmar que estaba embarazada de su primer hijo. Valentino nació el 19 de marzo de 2022 y ella misma lo anunció con un video familiar en el que escribió: "La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores". La historia sumó un nuevo capítulo en agosto de 2024, cuando Julieta anunció que esperaba a su segunda hija.

Isabella nació el 18 de enero de 2025 y la pareja celebró su llegada con otra declaración de amor: "Llegó el otro amor de nuestra vida y todo se multiplica. Hola Isi, te amamos infinito para todas las vidas. Tenemos la familia que siempre soñamos. Agradecidos para siempre". Ahora, con dos hijos, ocho años de amor y una propuesta que hizo suspirar a las redes, Julieta y Andrés van por más. El anillo ya está puesto y el camino al altar parece ser, como ella misma escribió, "hasta el infinito".