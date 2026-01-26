Del romance secreto al "pescado podrido": Torchia pidió perdón en vivo y descartó las versiones de romance entre Juana Viale y Macri

El mundo del espectáculo tiene sus propias reglas: un rumor vuela, se replica y, a veces, explota. Eso fue lo que ocurrió con la supuesta relación sentimental entre Juana Viale y Mauricio Macri, una versión que Franco Torchia lanzó al aire y que, apenas dos semanas después, terminó desmentida por su propio autor, en vivo y con pedido de disculpas incluido. Desde la pantalla de C5N, el periodista utilizó su espacio televisivo para retractarse formalmente y asumir toda la responsabilidad por haber difundido una información sin sustento. "Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale...", comenzó.

El navegador no soporta este contenido.

Y siguió: "Es por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás". Torchia no esquivó el origen del error ni el tono autocrítico. Para explicar por qué sostuvo una versión que resultó ser una absoluta fabricación, fue contundente: "Me vendieron pescado podrido". Con esa frase, no solo desmintió cualquier lazo afectivo entre la conductora y el ex presidente, sino que también reconoció el impacto que el rumor tuvo en la vida privada de la actriz y su entorno.

El comunicador fue más allá y puso en palabras el daño colateral del chisme amplificado. "Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en sus afectos cercanos. Pido muchísimas disculpas. Fallé gravemente", leyó desde su teléfono, como para no omitir ni una coma del descargo. La escena contrastó fuerte con lo que había dicho días antes en otros programas, cuando incluso llegó a defender a su informante.

En Intrusos, Torchia había deslizado que existía "un acercamiento" entre Juana Viale y Mauricio Macri, aclarando que "nunca jamás mi fuente me contó que ahí había un vínculo formal, ni un noviazgo camino al altar", pero insistiendo en que confiaba plenamente en esa versión. Aun frente a las desmentidas del entorno de la nieta de Mirtha Legrand, el periodista había sostenido: "Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente", aunque admitía que "Juana Viale niega tajantemente esta versión".

La reacción de Nacho Viale al pedido de disculpas del conductor

El pedido de disculpas no tardó en tener repercusión digital. Nacho Viale, productor y hermano de Juana, compartió el fragmento del descargo y lo acompañó únicamente con el emoji de una balanza de "Justicia", un gesto breve pero elocuente. En otro mensaje, agregó: "¡Siempre bien recibidas las disculpas!". Para muchos, ese posteo simbolizó el cierre de un capítulo incómodo que había generado tensión familiar durante semanas.

Uno de los descargos de Juana Viale

Sin embargo, el ruido no se apagó del todo. Desde la cuenta oficial de LAM se sugirió que la familia Viale evaluaba avanzar judicialmente contra Torchia, versión que fue desmentida por el propio Nacho. Así, el conflicto quedó, al menos por ahora, en el terreno de la "justicia mediática".