"Confío en él": los rumores de "infidelidad" que involucran a la Scaloneta y la reacción de sus parejas

Si había algo que le faltaba a la tensión que generó la advertencia de Lionel Scaloni ante una posible renuncia a su cargo como entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, fueron los rumores que desde hace menos de una semana comenzaron a rondar en el entorno de La Scaloneta.

Es que diferentes modelos de Instagram difundieron una supuesta invitación a participar de una fiesta en la previa de los partidos contra Uruguay y Brasil, en la que concurrirían sin celulares para preservar la intimidad de los futbolistas implicados.

Ahora, y tras las versiones nada comprobadas acerca de infidelidades de algunos participantes, tanto los integrantes del plantel falsamente ensuciados como sus respectivas parejas, salieron a poner paños fríos y a tranquilizar a su entorno.

O por lo menos, eso ocurrió con la pareja de Leandro Paredes, Camila Galante, y con la esposa de Ángel di María, Jorgelina Cardoso, quienes salieron a cruzar la versión que ensució a los padres de sus hijos.

Leandro Paredes y Camila Galante.

"Me parece muy bizarro todo. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido", aseguró Galante. "Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que dejan de hacer", reveló.

"Esta gente solo quiere arruinar la familia. Arruinar la imagen de gente y, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama. Yo no me voy a enganchar", precisó sobre la polémica. "No tengo mucho más para decir. Soy una mina tranquila que no va a armar ningún tipo de quilombo, ni se mete en este tipo de cosas. Cuido a mi familia y si tengo que defender a Leandro, lo voy a hacer. Pero todo esto que está pasando es muy bizarro y yo no me engancho", insistió.

La historia de Di María para su pareja, Jorgelina Cardoso.

Luego también se viralizó una captura de una supuesta revelación sobre los hechos a Cardozo en su cuenta de Instagram. Allí ella ironizaba sobre la versión con un simple "jajaja sí, era su permitido", como para seguirle la corriente a la acusadora anónima.

"Wow, no puedo creer que me respondiste. Di María es mi ídolo y me asusté cuando me enteré de los hechos", continuó la acusadora. "Me imagino. Gracias por preocuparte, no sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme esto", contestó nuevamente con sarcasmo Jorgelina.

Lo cierto es que entre tantas respuestas, versiones y contraversiones, los dos futbolistas subieron historias en sus redes sociales para darles un lugar privilegiado a sus parejas. "Siempre haciendo el aguante. Sos de fierro. Las amo", escribió "Fideo" en una imagen que compartió de Jorgelina desde un estadio qatarí el 22 de noviembre de 2022. "Mi mundo, mi vida, mi todo", escribió en otra en la que está ella junto a sus dos hijas.

La supuesta respuesta de Jorgelina Cardozo a las acusaciones contra Ángel di María.

Luego en otra historia hay una imagen directamente de ellos dos, más vestidos para la noche y evidentemente preparados para un evento. "Te amo con mi vida. Gracias por bancarme siempre. Por estar siempre a mi lado. Por ser esa familia que soñamos. Por jamás dejarme caer. Sos todo lo que está bien, amor. Sos de fierro", le dedicó el delantero extremo a su esposa.

En las versiones malintencionadas, también ensuciaron a Rodrigo De Paul, Paulo Dybala -recientemente comprometido con Oriana Sabattini- y a Francisco Stoessel, el hermano de la cantante Tini. Según trascendió, la incomprobable fiesta habría contado con el pago de 1.500 dólares por cada modelo que se acercaba al lugar.

Ángel di María, en su último partido en la Selección Argentina de Fútbol.

En Socios del espectáculo (El Trece), Adrián Pallares, se sumó a la ola de rumores e informó que Lionel Messi estaría furioso con sus compañeros por la aparente despedida de soltero que le hicieron a Dybala. "Hay varias versiones. Esto se junta también con la posible renuncia de Lionel Scaloni como técnico. A partir de ahí se empezó a especular con muchas situaciones, le deben premios, se enteró de alguna desprolijidades de los jugadores...", dijo el periodista.

Y reveló: "Me hablan de un Messi recontra caliente. Messi no estuvo presente en esta fiesta y muy enojado porque de verdad él no sabía. Obviamente que después se entera, se entera Scaloni, y hay una gran interna y un gran problema entre Scaloni y estos jugadores que participaron de la fiesta".

Al mismo tiempo, y tras las historias compartidas, Di María anunció su retiro de la celeste y blanca. "Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", afirmó el jugador del Benfica de Portugal.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo. Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de Selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. ¡Vamos Argentina, carajo!", concluyó.