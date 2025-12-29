Conflictos, madurez y heridas familiares: el mensaje más íntimo de Marta Fort para cerrar el año

A lo largo del 2025, Marta Fort fue protagonista de múltiples titulares; algunas noticias estuvieron vinculada a grandes momentos personales así como logros laborales, otros no fueron tan alegres y tuvieron que ver con algunos problemas familiares que encaró. Con el cierre de año, la influencer volvió a ser noticia por el balance que realizó.

Semanas atrás, la hija de Ricardo Fort reflexionó sobre algunas cosas que la plata no puede comprar y sobre cómo se sintió desplazada por su propia familia. En este contexto, a través de historias de Instagram, compartió un balance personal: "Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona", comenzó el posteo en el que dejó en claro que buscó enfrentar las situaciones que antes evitaba.

Marta Fort se mostró sin filtros y completamente sincera

Con letras blancas sobre un fondo negro, Marta dejó en claro: "Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, reí, viajé, sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión".

Pese a todo, la modelo remarcó que cada experiencia dejó una enseñanza: "Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien", aseguró.

Marta Fort se despidió del 2025 con un balance personal

Para cerrar, agradeció a quienes la acompañaron en el proceso y definió el 2025 como un año "intenso, un poco explosivo, pero necesario". Con optimismo, Marta se mostró ansiosa por el próximo año: "Al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026".

De esta manera, Marta Fort eligió despedir el año con un mensaje sincero y sin filtros, en el que priorizó la introspección por sobre el glamour que suele rodearla. Lejos de quedarse solo con los momentos felices, apostó a visibilizar sus procesos internos y dejó en claro que el crecimiento personal también implica atravesar etapas difíciles. Así, cerró el 2025 con la mirada puesta en el futuro, convencida de que todo lo vivido fue parte de un camino de aprendizaje y fortaleza.