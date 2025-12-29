¿Mintió Icardi?: las pruebas que lo complican ante la Justicia mientras Wanda Nara disfruta con sus hijas

Hace unos días, Mauro Icardi logró pasar la Navidad junto a sus hijas, Francesca e Isabella: una reunión familiar en la casa de los sueños donde también estuvo presente la China Suárez con sus tres hijos y su familia.

Si bien en un principio, Wanda Nara tenía luz verde para pasar Noche Buena con las menores, el futbolista argumentó ante el juez de menores que debía regresar el 27 de diciembre a Turquía para reincorporarse al club Galatasaray, por lo que ante la Justicia se le otorgó el cambio de fiestas.

Mauro Icardi junto a sus hijas en Navidad

Sin embargo, en las últimas horas aparecieron pruebas que lo desmienten: imágenes que ubican Icardi en otro escenario muy lejos de Estambul: en la casa de Tomás Garrahan, un amigo de la China Suárez.

"Cuentan mis amigos de @Enlopicante_ que Mauro está en Carmelo en la casa de un amigo de la China. ¿No había declarado en la Justicia que tenía que regresar el 27 de diciembre?", señaló Fede Flowers en su cuenta de X junto a las fotos donde se ve claramente al lado de un fogón, detectado por los tatuajes de sus hijas.

Cuentan mis amigos de @Enlopicante_ que Mauro está en Carmelo en la casa de un amigo de la China. ¿No había declarado en la justicia que tenía que regresar el 27 de diciembre? pic.twitter.com/XaqnMfmCuU — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) December 29, 2025

Lo cierto es que en el escrito redactado por las abogadas de Mauro Icardi al juez Hagopián para solicitarle autorización para disfrutar de la Navidad con sus hijas se lee muy claro que el club turco le había dado autorización para ausentarse de Estambul del 22 al 27 de diciembre: " ¿Qué dirá el juez al ver que es 28/12 por la noche y él aún está en Buenos Aires? ", señalaron quienes descubrieron al deportista.

Por el momento, ni él ni la China Suárez subieron fotos a sus redes sociales, por lo que desde su propia voluntad se desconoce el paradero. Esto también llamó la atención, ya que la parejita acostumbra a mostrarse en el avión privado de regreso a su casa en Turquía, así mismo el momento de llegada a su "hogar".

Wanda Nara en la suya

Mientras Icardi estaría faltando a la ley, la Bad Bitch se concentra en disfrutar de sus hijas y su novio, Martin Migueles, en Uruguay. Las nenas volvieron a los brazos de su mamá y la mediática mostró imágenes de cómo fue ese regreso: con hamburguesas y arriba de un avión, con destino a Punta del Este.

En la tarde del domingo, la conductora de Masterchef fue captada por los paparazzi disfrutando de una tarde de playa junto a su novio, con quien e mostró muy acaramelada mientras Francesca e Isabella corrían en la arena e incluso jugaban con Migueles.

Así, Wanda Nara estaría demostrando que no está pendiente de Mauro Icardi y la China Suárez, y mucho menos de los rumores de infidelidad que complican a su nuevo novio. Lo cierto es que, según trascendió, sus abogados le pidieron bajar el perfil y mantenerse alejada de la polémica que genera el WandaGate; y que mejor que tarde de playa, fotos y juegos con sus hijos.