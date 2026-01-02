Culebrón turco de Año Nuevo: la China, Wanda y un misil musical que duró segundos en las redes sociales

El 2025 se fue, pero el escándalo no pidió permiso para cruzar de año. En las primeras horas de 2026, La China Suárez volvió a encender la mecha del culebrón más persistente de la farándula con un descargo sin anestesia que, aunque duró apenas minutos, alcanzó para dejar su marca. El detalle que lo volvió dinamita pura: la musicalización con Bad Bitch, la canción de Wanda Nara.

Desde Turquía, donde pasaba Año Nuevo junto a su pareja Mauro Icardi, la actriz publicó una storie en primer plano, impecable para la ocasión, acompañada de un texto que se viralizó de inmediato: "Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor <3". Minutos después, sumó otra frase que terminó de cerrar el mensaje: "Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten".

La publicación no era inocente. La China se había hecho eco de un meme que circulaba en redes y comparaba dos imágenes suyas: una sin maquillaje y otra producida. "El 31 de diciembre a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche", ironizaba el posteo que desató su furia. Según su entorno digital, los comentarios en ese meme la llevaron a responsabilizar directamente a Wanda por una supuesta campaña de desprestigio en su contra, en un contexto donde la guerra fría entre ambas nunca se apagó del todo.

El posteo de la China Suárez en año nuevo

El misil tenía destinataria clara. No solo por el texto, sino por la elección quirúrgica del tema musical: Bad Bitch, hit de Wanda y bandera de empoderamiento personal. La respuesta fue breve, filosa y pública... hasta que desapareció. La China borró la storie a los pocos minutos, pero ya era tarde: las capturas estaban hechas y las cuentas de chimentos entraron en acción. Así, perfiles como Gossipeame y Mundofamososok amplificaron el episodio. Pochi, desde Gossipeame, lo resumió con ironía filosa: "Una que había arrancado trancu el año desde Turquía es la China. Subió y eliminó. ¡Si tuvo alguien que le dijo 'Amiga, no da' bárbaro por ese ser humano del bien!".

Mientras tanto, la postal oficial del Año Nuevo mostraba otra cara. En un exclusivo restaurante de Estambul, lejos de Argentina y de Punta del Este -donde Wanda recibió el 2026-, la China y Icardi optaron por una celebración íntima, rodeados de lujo, romanticismo y copas en alto. El delantero del Galatasaray fue el primero en dedicarle palabras públicas: "Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos". Ella, serena y elegante, posó entre candelabros dorados, joyas y el reloj de alto valor que él le había regalado días antes.

Más tarde, con Estambul de fondo, sellaron la imagen de nuevo comienzo lejos del ruido local. Pero el cierre más íntimo llegó desde las historias de la actriz, con una declaración que contrastó fuerte con la furia previa: "Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos".