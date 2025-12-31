Entre diamantes y gritos: el regreso de Icardi y la China a Turquía marcado por una inesperada decisión del Galatasaray

Si bien Mauro Icardi debía regresar a Turquía el pasado 27 de diciembre, no fue hasta hace apenas unas horas que se subió a un avión con la China Suárez y retomaron a su hogar luego de pasar unos días con las hijas del futbolista y rodeados de amigos que todavía tienen en el país.

El delantero y la actriz fueron fotografiados en Ezeiza donde siguieron la costumbre de no hablar con la prensa y lucir costosas valijas combinadas con bolsos de lujosas marcas. Además, llamaron la atención las joyas que comparten.

Del calor argentino a la nieve: Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a su casa de Turquía

Se trata de aros pequeños tipo stud, de diseño minimalista, con diamantes engarzados al ras. No es la primera vez que la pareja comparten joyas, ya que en los meses que todavía su relación era un secreto a viva voz, dejaron ver que usaban un aro de herradura como signo de complicidad.

Además, la China hace ya unos días viene presumiendo un collar de diamantes de la marca Swarovski. En la página oficial de la marca el mismo aparece bajo el nombre Collar Tennis Una Angelic y cuesta alrededor de un millón .

Mauro Icardi y la China Suárez comparten algunas joyas

Si bien sus accesorios brillan y resaltan ante los flashes de los fotógrafos, su paso por Ezeiza tuvo un lado B marcado por insultos y con halagos para Wanda Nara: " Aguante Wanda, China ", gritaron algunas personas mientras la parejita subía las clásicas escaleras del aeropuerto.

Al llegar a Turquía, Icardi y la China presumieron su hogar con el patio cubierto por nieve. Sin embargo, las bajas temperaturas no fue lo único que sorprendió al jugador, ya que el Galatasaray no lo esperó con buenas noticias.

Según informó un medio turco, la dirigencia del club le acercó a su delantero un borrador de contrato para renovar por dos temporadas, aunque la segunda sería opcional. Sin embargo, el punto más caliente de la negociación fue entorno a lo económico: el club le propuso una rebaja del 50% de su salario.