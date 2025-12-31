De la hamburguesa de Wanda al escrache de la Reini por "sucio" a Pettinato: lo más escandaloso de 2025

Sin dudas, durante el 2025 algunas figuras públicas dieron show con polémicas y escándalos: algunos intensos, otros más livianos y hasta algunos hicieron reír. Lo cierto es que todo un país estuvo atento a seguir, casi en tiempo real, qué pasaba con las historias personales de cada protagonista.

Si de escándalos se habla, Wanda Nara y Mauro Icardi se llevan todos los premios. El 3 de enero, con el Año Nuevo recién estrenado, la Bad Bitch filtró chats subidos de tono en los que el futbolista intentaba recuperarla. Hubo amenazas —desde mostrarse con la persona que más le dolería a su ex hasta disputarle la tenencia de las hijas y llevárselas a otro país— y también momentos que rozaron lo bizarro, como la ya famosa "hamburguesa", el apodo que él usaba para referirse a las partes íntimas de Wanda. El WandaGate, así, combinó drama judicial con humor involuntario.

Wanda Nara fue sin dudas la protagonista de grandes titulares de escándalo a lo largo del 2025

El punto de quiebre llegó a mediados de marzo, con el escándalo en el Chateau Libertador. Icardi se presentó en el edificio tras un fallo que habilitaba el reencuentro con sus hijas luego de 60 días sin verlas, pero todo se descontroló por un desacuerdo en torno al traslado de los perros de las nenas. La escena terminó en un operativo con policía, fiscalía, psicólogos y una ambulancia del SAME, además del llanto de una de las menores, imágenes que sacudieron a la opinión pública.

El conflicto entre Wanda y Mauro siempre tuvo ribetes internacionales. El 28 de mayo, se reencontraron cara a cara en Milán para la audiencia por el divorcio y, fiel al ADN del caso, lo judicial volvió a mezclarse con lo mediático. La conductora llegó a tribunales en un Lamborghini Huracán Spyder pintado de rosa, un vehículo que había sido parte del patrimonio compartido y que terminó convertido en un mensaje simbólico hacia su ex.

Wanda Nara llegó a su divorcio en Milán con la Lamborghini de Icardi ploteada de rosa

El futbolista respondió cada movimiento de Wanda con imágenes junto a su nueva novia, la China Suárez. Según la propia Nara, incluso utilizó prendas con significados especiales para el matrimonio en eventos públicos junto a su nueva pareja, profundizando así la herida mediática.

China Suárez y el "papá del año"

Como daño colateral del WandaGate, el vínculo entre la actriz y Benjamín Vicuña también se vio afectado. El conflicto se originó cuando el actor chileno revocó un permiso de viaje que había otorgado previamente para que sus hijos en común salieran del país con su madre, en medio de rumores sobre una posible mudanza a Turquía. La decisión tomó por sorpresa a la China y derivó en una reacción inmediata en redes sociales.

A través de una serie de publicaciones en Instagram, ironizó sobre la actitud de su ex y lo calificó como "el papá del año", una frase que rápidamente se convirtió en título de portales y tendencia en redes: "Quién no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda . El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre, mientras él se iba 'de gira'", escribió, entre otras acusaciones.

El intenso posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

El conflicto escaló aún más cuando Vicuña denunció haberse enterado por redes sociales de la escolarización de sus hijos en Turquía, sumando un nuevo capítulo al enfrentamiento.

Tinelli, deudas y conflictos familiares

Si de "padres del año" se trata, Marcelo Tinelli fue protagonista de múltiples titulares cuando comenzaron a conocerse sus millonarias deudas y los conflictos con ex empleados. En ese contexto, sus hijas sumaron nuevos condimentos al escándalo.

Juanita Tinelli denunció haber recibido amenazas de muerte y compartió un fuerte comunicado en redes, en el que vinculó lo ocurrido con la alta exposición pública de su padre. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente", expresó.

El 2025 de Tinelli estuvo atravesado por deudas y escándalos con sus hijas

Si bien Marcelo optó por el silencio mediático e intentó mantener el asunto lejos de los medios, su entorno no lo hizo posible. Juanita y Cande Tinelli dejaron de seguirse en redes sociales, dejando en evidencia sus diferencias, mientras que se desató una guerra abierta entre sus ex parejas, Soledad Aquino y Paula Robles, quienes salieron a defender a sus respectivas hijas. Fue uno de los primeros años en los que Tinelli debió dividir las fiestas : Navidad con sus hijas mayores y, según trascendió, Año Nuevo con los menores.

Guerra del streaming

Aunque el streaming nació como un medio que buscó despegarse de las polémicas clásicas de la televisión, los egos y la competencia hicieron casi imposible sostener valores de compañerismo y fraternidad. La guerra entre Migue Granados y Nicolás Occhiato fue uno de los conflictos más comentados del año.

Nico Occhiato y Migue Granados protagonizaron la guerra del streaming

Todo comenzó con chicanas cruzadas en redes y al aire, muchas veces en tono humorístico, pero con destinatarios claros. El cruce se intensificó en X, cuando una cuenta señaló un aumento repentino en el rating de Luzu TV, insinuando el uso de bots. La respuesta de Occhiato fue directa: "Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andar alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad".

La discusión derivó en un debate sobre la ética de "robarse" talentos. Occhiato cuestionó que se ofreciera trabajo a integrantes de su equipo y habló de "valores", mientras que Granados defendió la práctica como algo habitual del mercado laboral, comparándolo con dos panaderías que compiten entre sí. En ese marco, OLGA incorporó figuras que habían comenzado en Luzu TV, como Nacho Elizalde, Marti Benza y el equipo de TDT.

El cierre del año sumó más polémica cuando Luzu TV quedó fuera del anuncio de ternas de los Martín Fierro del Streaming. Aunque la premiación pertenece a APTRA, la organización del evento estuvo a cargo de OLGA, lo que alimentó versiones sobre un supuesto favoritismo y dejó a Occhiato sin el oro .

Homero Pettinato y Sofi Gonet

La relación entre Sofi Gonet y Homero Pettinato se convirtió en uno de los escándalos más virales de diciembre de 2025, luego de que la influencer decidiera hacer públicos chats privados entre ambos. Lo que comenzó como una ruptura conflictiva terminó escalando a un enfrentamiento mediático con fuerte repercusión en redes, programas de televisión y eventos del ambiente.

La polémica estalló cuando la cuenta @lomaspopucom publicó una foto de Pettinato junto a una joven en un recital, lo que disparó rumores de infidelidad. En respuesta, Gonet difundió capturas de conversaciones privadas en las que el periodista le dirigía insultos como "Nunca saliste de Vinicius, gato cascoteado, te detesto ", entre otras frases agresivas. Ella, por su parte, lo cuestionó por su estilo de vida y su falta de responsabilidad dentro de la relación.

Chats violentos, amenazas y escándalo: el durísimo cruce de Homero Pettinato y Sofi Gonet

Aunque el conflicto se intensificó hacia fin de año, no fue la primera vez que la influencer apuntó contra su ex. En ocasiones anteriores lo había tratado de "sucio", lo escrachó por "vivir con una rata" y hasta por limpiarse el aceite de la comida en el pelo , alimentando un escándalo que se volvió cada vez más viral.

Así, el 2025 dejó en claro que, más allá de los escenarios, las canchas o los estudios de stream, la exposición pública sigue siendo terreno fértil para conflictos personales que rápidamente se transforman en espectáculo. Entre chats filtrados, denuncias cruzadas, guerras de egos y escándalos familiares, las figuras mediáticas volvieron a confirmar que, en la era de las redes, la intimidad es un bien cada vez más escaso y que cualquier historia, por mínima que sea, puede convertirse en el próximo gran show nacional.