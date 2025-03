Dalma contó el lado B de la muerte de Diego Maradona: "Le llenaban la cabeza"

El nombre y la memoria de Diego Maradona sigue latente en el pueblo argentino y sobre todo en su familia. A poco más de cuatro años de su fallecimiento, el pasado martes 11 de marzo inició el juicio que determinará quiénes son los responsables de la muerte del astro futbolístico. En este contexto, Dalma Maradona despejó ciertas dudas que surgieron en las últimas horas.

Durante el procedimiento legal, la fiscalía mostró una imagen en las condiciones de abandono médico que se encontraba el ex futbolista. Esto inició un sin fin de comentarios en redes sociales, donde algunas personas se preguntaron por qué la familia no estaba al tanto de la situación. Es así que una de sus hijas se sentó en LAM para hablar a fondo de su padre.

Dalma Maradona habla sobre la relación que mantenía con Diego Maradona antes de su muerte

Ángel de Brito fue directo al hueso: "¿Cuándo tu papá falleció, vos tenías relación con él?", le preguntó y contextualizó los motivos que lo llevaron a consultar aquello: "Porque viste que aparecieron audios de que estaban peleados, de que no lo veías, que no tenías relación ni vínculo. Pero me has contado vos en charlas cotidianas, que hablaba con tu hija, que hacían videollamada. ¿Y de qué le sirve decir eso?", agregó.

Luego de confesar que los audios filtrados llevaban algo más de 10 años, Dalma comenzó su defensa: "Cuando podíamos enganchar el teléfono hablábamos. Yo no me podía comunicar con él, cuando él llamaba sí hablamos. Intentamos llevarlo con nosotros, con Gianinna estamos tranquilas que agotamos las posibilidades que teníamos ".

A cuatro años de la muerte de su progenitor, Maradona está con la conciencia tranquila: "Hay algo que es real y es que no podés declarar a una persona insana, si en algún momento está lúcido. Gianinna intentó llevárselo a su casa. Él no quería, pero le decíamos 'dale, vas a estar mejor, este lugar no está bueno'. Al otro día ya no nos podíamos comunicar y de repente era un 'ustedes me quieren llevar porque me quieren sacar las cosas'. Como que le llenaban tanto la cabeza que era muy difícil ", reflexionó.

La influencer reconoció que, con experiencia de por medio, se comportaría de una manera diferente hoy en día: "Con el diario del lunes te rompo todo, te agarro a piñas y voy y me lo llevo. Pero, la verdad es que nunca pensé en eso", sumó.

Las hijas de Diego Maradona se quebraron al ver la foto de su padre muerto

Por otro lado, la hija del Diez se pronunció sobre la foto de su padre muerto que recorre las redes sociales desde el pasado martes: "Estuvimos hasta las 17 horas ahí adentro. Fue durísimo, si bien sabía que lo iba a ser, no esperé que tanto. No estábamos preparadas porque en estos cuatro años, evitamos ver esas imágenes por una cuestión que preferíamos no hacerlo. Entonces, ese fue el tema", sostuvo .