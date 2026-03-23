De las fiestas herejes a los rituales espirituales: CA7RIEL & Paco Amoroso vuelven a Argentina

La espera terminó. La dupla más electrizante de la música argentina, CA7RIEL & Paco Amoroso, regresa a casa con un espectáculo que promete ser inolvidable. Tras el lanzamiento de su nuevo y ambicioso álbum, FREE SPIRITS, el dúo anunció una presentación espectacular en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 14 de mayo, dando inicio a una gira mundial que los llevará por los escenarios más emblemáticos del planeta.

Con una energía que desborda los límites de cualquier género, FREE SPIRITS es un viaje sin vuelta que combina trap, rock y pop, y que lleva la impronta inconfundible de CA7RIEL & Paco Amoroso a un territorio más amplio y emocionalmente promete ser más profundo. Este álbum es una experiencia multisensorial que incluye un cortometraje conceptual en el que participan figuras como Sting, Jack Black, Fred Again y hasta el genial Anderson Paak. En este universo, llamado FREE SPIRITS Center, la dupla se sumerge en un relato tan absurdo como transformador, reafirmando su capacidad para romper esquemas y desafiar expectativas.

CA7RIEL & Paco Amoroso en FREE SPIRITS

El Movistar Arena será el epicentro de esta explosión creativa: desde Buenos Aires, CA7RIEL & Paco Amoroso llevarán su propuesta única a ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza antes de conquistar escenarios internacionales como el Red Rocks Amphitheatre en Colorado, el Radio City Music Hall en Nueva York, el O2 Academy Brixton en Londres y el Movistar Arena de Madrid.

La adrenalina comienza desde ya: las entradas estarán disponibles en preventa a partir del martes 24 de marzo y la venta general se habilitará el viernes 27 de marzo a las 10 de la mañana, exclusivamente a través de este link

CA7RIEL & Paco Amoroso en FREE SPIRITS

El FREE SPIRITS WORLD TOUR promete ser una celebración global del arte sin fronteras. CA7RIEL & Paco Amoroso llevan la música a otro nivel con escenarios de fantasía que se combinan con bizarros episodios audiovisuales donde se los ve muy pero muy lejos de las fiestas herejes, las drogas y las noches interminables. Cambiaron sus vestimentas extravagantes por simples prendas armoniosamente articuladas entre colores pasteles y telas suavecitas, mostrando así sus nuevas identidades.

Para quienes hayan vivido el tremendo show de Baño María en el Movistar Arena donde tuvieron invitadas de la talla de Lali Espósito o la mismísima Wanda Nara, FREE SPIRITS es realmente un completo misterio. El 14 de mayo será una noche mágica en Buenos Aires y la pregunta es: ¿con qué saldrán esta vez CA7RIEL & Paco Amoroso?