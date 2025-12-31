Homero Pettinato mandó a terapia a La Reini y ella reaccionó con un gesto millonario: "Prefiero hacer compras"

Si de año intenso de habla, sin dudas Sofi Gonet, más conocida como "La Reini" en las redes, está entre las primeras de la lista. Entre polémicas con su exes, las críticas a sus cookies y alguna que otra pelea mediática, cierra el 2025 con la mente saturada y en busca de terapia... pero no cualquier terapia.

Días atrás, la influencer había cerrado su cuenta de Instagram con la justificación de que necesitaba desconectarse luego de semanas intensas de escándalo. Sin embargo, a las pocas horas volvió a publicar y tomarse con humor la situación.

"La Reini" decidió terminar el año con unas comprar que sana su corazón

Con altos y bajos, Gonet descubrió su propia terapia para superar algunas vivencias: "Hola, reinis. Acompáñenme a hacer terapia después de un año bastante polémico. Dicen que fin de año es para hacer balances, pero yo prefiero hacer compras ", comenzó en un video de Tik Tok y continuó: "Porque cuando tenés peleas mediáticas, decepciones amorosas y una reputación en juego, lo mejor que podés hacer es vestirte".

Si hay algo que tiene claro "La Reini" es su personalidad avasalladora y no hay Homero Pettinato que la pare; así en sus redes sociales decidió hacer un unboxing: "Primera visita del día, Zadig & Voltaire. Me quería comprar un bolso grandote para usar todos los días donde entren varias cosas y me terminé eligiendo uno de los modelos más clásicos, pero en el tamaño XL. Las carteras de Zadig rondan entre los novecientos y los mil quinientos dólares".

Cabe recordar que la modelo contó que algunas empresas la contratan para promocionar sus costosos productos para ostentar una vida lujosas bajo la premisa de que fue ella misma quien lo compró: "Pasé por otro local en patio Bullrich, que me gusta mucho por la calidad de los cueros que manejan. Como estamos en la temporada de verano, me probé otras cositas y la verdad es que me llevé todo".

Con la terapia recién en su primera etapa, "La Reini" siguió con su tratamiento: "Este saquito oversize me pareció espectacular y me lo llevé también en color chocolate, el mini short, este mono de denim y mi favorito es este top de cuero rojo muy Toxic de Britney Spears, o sea, hola, justo para mí . Acá cada prenda rondaba entre los doscientos y los quinientos dólares", la joven comenzó a prepararse para una temporada de verano que promete.

A través de historias de Instagram, "La Reini" presumió su mejor terapia

La creadora de contenido demostró tener gustos caros y ser influenciada por figuras internacionales. En este contexto pasó por algunos locales de joyas, carteras y más ropa donde las cifras gastadas fueron millonarias: "Ni me animé a preguntar cuánto salió una cartera, así que eso se los debo para la próxima. Lo sí les digo que las botas más lindas del universo están acá y salen tres mil setecientos dólares".

Entre ironías, Sofi Gonet dijo: "No, chicos, nada de esto es canje. Yo ya no hago canjes", y aseguró que aunque terminó cansada de tantas compras y recorridos "curó bastante mi corazón roto".