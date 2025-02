De "La China" Suárez, a Zaira Nara: cómo fue el San Valentín de los famosos

Este 14 de febrero de 2025 muchas parejas del mundo del espectáculo celebraron el Día de San Valentín. Algunos vienen disfrutande desde hace varios años este día juntos y para otros será su primer acontecimiento romántico: de "La China" Suárez a Zaira Nara, estos fueron los emotivos posteos.

Si bien algunos lo catalogan como un día comercial, otros aprovechan San Valentín para festejar lo que realmente sienten: "La China" Suárez y Mauro Icardi se mostraron abrazados, muy cercanos, aunque no se dedicaron muchas palabras, ya que un gesto vale mas que mil vocablos.

Los románticos posteos de los famosos por San Valentín

Siguiendo un camino diferente al de la ex Casi Ángeles, Wanda Nara posteó un mensaje muy largo para dedicarle su amor a L-Gante, mientras que el cantante también la saludó por el Día de los Enamorados: "Alguien que tenga solo sentimientos buenos es alguien que quiero siempre en mi vida. Cada vez que me aconsejas lo haces con los mejores valores que una persona puede tener. Agarraste mis pedacitos y como podías, sin hablarme de lo que estaba viviendo, me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mí. Sin darme cuenta me diste el valor de estar sin maquillaje y así y todo sentirme la más hermosa de todas. Porque me recordás y decís todo el tiempo que soy linda. Vos ves en mí una perfección que yo no me veo, pero me da seguridad. Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas".

Por su parte, Paula Chaves eligió una selfie con Pedro Alfonso con la descripción "My Valentine". Una publicación muy parecida a la de Nicole Neumann, que apostó al plural "mis valentines", ya que en la imagen se encuentra junto a su esposo y a su hijo.

Zaira Nara decidió ser romántica, pero discreta, es por esto que en historias subió una fotografía de su sombra junto a la de Facundo Pieres, a la que solo agregó un emoji de corazón rojo. Otras famosas, como Celeste Cid, decidieron publicar frases motivacionales en este día del amor. "Enamorado significa con ánimo de conocer", relata en una reflexión donde invita a dar importancia al amor por uno mismo.

Quien rompió con los estándares del amor fue el Gastón Edul, quien sorprendió a Nati Jota en pleno vivo de Olga. El joven no eligió chocolates como muchos acostumbran, sino que como regalos optó por una opción salada. "Adaptadas a lo que vos te gusta", comentó el periodista mientras la conductora abría una caja de nuggets.