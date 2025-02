"Estoy hormonal, espero tu inexpresivo...": el irónico cruce de Jimena Barón y su pareja por San Valentín

San Valentín es la excusa perfecta para manifestar aquellos sentimientos que en la cotidianidad no salen a la luz. En esta línea, Jimena Barón derrocha ternura con el emotivo mensaje que dedicó en redes sociales a su pareja, Matías Palleiro, con quien espera su primer bebe.

"Feliz día de los enamorados. Que de mi corazón, que hemos tardado bastante en enamorarnos, pero acá estamos. No somos los más románticos, pero nos alegramos un montón cuando nos dejamos de cariño un chocolate en la mesa de luz (yo a vos) y una soda fría en heladera (vos a mí)", comenzó el texto en Instagram, junto a un carrete de imágenes y videos de sus días en Uruguay.

Matías Palleiro y Jimena Barón presumen su romance en redes sociales

Aunque Jimena destacó sus similitudes con Matías, también reconoció que le tocó aprender a aceptar aquello que los hacía diferentes: "Cada tanto me pregunto cómo llegamos hasta acá, vos tan Leo con ascendente en Leo, dueño y amo de tu soledad, que andabas esquivando el compromiso, las responsabilidades y un poco el amor mismo. Necesitabas tus tiempos y yo siempre tenía 10 minutos".

Luego la mediática hizo un repaso por algunas experiencias que les tocó vivir antes de consolidarse como la pareja que hoy en día son: "Me rechazaste noviazgo, convivencia. Yo te espere porque sabía que mis tiempos tampoco estaban bien o al menos no me habían funcionado, pero lo que te puteé en terapia. Mi psicóloga siempre de tu lado, qué bronca. Entonces laburé todos mis daños, me tocaba emparcharme y ser mi mejor versión en vez de querer tener razón".

"La Cobra" detalló las pequeñas cosas que la enamoran de Matías: "Para entregarse de verdad hay que estar blandita y yo era una milanesa de seitán. Y ahí de a poco te encajé un pibe y ahora otro en la panza, y después a mi sobrina y al otro hermano de Momo. Ahora te veo pidiéndoles que se laven los dientes, que digan 'por favor' cuando piden algo y peleándote cuando pretenden ganar a algún juego que jamás los vas a dejar ganar porque son chiquitos, y me pregunto cómo pasó".

El emotivo posteo de Jimena Barón en San Valentín

Si bien Jimena tuvo malas experiencias en el amor, la vida le dio réplica a una oportunidad más. En el empresario, la cantante descubrió el verdadero amor, sin violencia psicológica o tener que dar demás todo el tiempo. "No es para nada perfecto (por si lo buscan, tampoco creo que se lo encuentre buscando) y encima ahora confirmo que no se parece en nada a lo que uno se imagina y espera, pero entendí que el amor vive de las ganas, y nosotros siempre tuvimos muchas ganas de estar juntos. Será eso", reflexionó.

"Q: sos el hombre más bueno y hermoso que conocí y estar con vos se siente siempre como estar en casa". Fiel a su estilo irónico, y sin dejar las risas de lado, la artista cerró el posteo por San Valentín de una manera peculiar: "Gracias a Dios a los dos nos importa más el 29 por los ñoquis. que San Valentín, pero hoy estoy bastante hormonal y quería decirte todo esto. Espero ansiosa tu inexpresivo emoticón". Pallerio fue más allá de un emoji: "No poder exponerme así con mi excesiva expresividad. Queen Puch", respondió con algunos emojis de corazón y del símbolo del infinito.