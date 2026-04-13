De "La Sirenita" a "Pretty Woman": los Premios GEA al Teatro Musical celebran su primera gala presencial

13 Abril de 2026 15:13
La escena del teatro musical argentino vivirá una noche especial este 13 de abril de 2026, cuando los Premios GEA celebren su tercera edición con un hecho inédito: por primera vez, la entrega será presencial, con estatuillas y una gala que reunirá a artistas, producciones y espectadores en un mismo espacio. El evento tendrá lugar en el Teatro Regina, uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La alfombra roja comenzará a las 20:00, mientras que la ceremonia de premiación está prevista para las 21:00. La conducción estará a cargo de Guido El Assir y la actriz Valu Zapata.
Con casi seis mil personas participando en el proceso de votación -tanto en las nominaciones como en la elección final-, los Premios GEA consolidan su rasgo distintivo dentro del panorama teatral: son el único galardón del país donde el público decide íntegramente a los nominados y ganadores. Esta dinámica no solo refuerza el vínculo entre espectadores y artistas, sino que también permite trazar un mapa más representativo de los gustos y tendencias del sector.
Impulsados por GEA Musical, los premios ponen el foco tanto en el circuito comercial como en el teatro musical independiente (off), un ámbito clave para el surgimiento de nuevas voces y propuestas escénicas. En ese cruce entre lo emergente y lo consolidado, la iniciativa busca visibilizar la diversidad y el crecimiento sostenido del género en la Argentina. La gala no será solo una entrega de premios. Con una sala de 341 localidades, el Teatro Regina será escenario de presentaciones en vivo de algunos de los musicales nominados, adelantos de la temporada 2026 y cuadros especiales que prometen convertir la ceremonia en una verdadera celebración artística.
Además, el evento contará con cobertura de prensa, alfombra roja y será grabado para su posterior publicación en el canal de YouTube de GEA Musical. La realización de esta primera ceremonia presencial es fruto de una coproducción entre Perrotti Producciones, Amanecer Producciones y Matcha Contenidos, que se sumaron para potenciar un evento a la altura del crecimiento que viene experimentando el teatro musical en los últimos años.
La edición 2025 de los Premios GEA presenta 11 categorías que reflejan la amplitud del circuito teatral. En el rubro de mejor elenco en musical comercial compiten títulos como "Cruel Intentions", "Despertar de Primavera", "La Revista del Cervantes", "La Sirenita" y "Pretty Woman". En el circuito off, destacan producciones como "Alberdi", "Espejos Marcados", "Girls", "Hostias Isabel", "Los Fantasmas del Sr. Smith" y "Ride the Cyclone".
Entre las actuaciones protagónicas del circuito comercial, figuran nombres como Axel Munton, Germán Tripel, Juan Ingaramo, Marco Antonio Caponi y Octavio Murillo en la categoría masculina, mientras que Albana Fuentes, Florencia Peña, Luli Gayá, Mónica Antonópulos y Trini Montiel compiten en la categoría femenina. En el teatro off, la diversidad se amplía con intérpretes como Andrés Alonso, Bautista Alegre, Eduardo "Pacha" Paglieri, Iván Aranda Otero, Jerónimo Dodds, Pablo Ocanto y Pablo Flores Torres, junto a Azul Cabrera, Evelyn Tremoceiro, Julieta Molina, Karina Levine, Malena Gallesio Serra, Rochi Caldés y Sofía Roldán en los rubros actorales.
En cuanto a los premios principales, competirán por mejor musical comercial "Cruel Intentions", "Despertar de Primavera", "La Revista del Cervantes" y "La Sirenita", mientras que en el ámbito independiente se destacan "Alberdi", "El Cuento de la Mujer Pato", "Espejos Marcados", "Hostias Isabel" y "Ride the Cyclone". Desde su creación, los Premios GEA han construido una identidad singular: reconocer al teatro musical desde la mirada del público. De hecho, esta tercera edición reafirma ese espíritu original, apostando a una ceremonia que no solo premie, sino que también celebre a una de las expresiones más vibrantes de la cultura argentina.
Nominados - Premios GEA 2025 al Teatro Musical Argentino
Mejor Elenco en Musical Comercial
Cruel Intentions
Despertar de Primavera
La Revista del Cervantes
La Sirenita
Pretty Woman
Mejor Elenco en Musical Off
Alberdi
Espejos Marcados
Girls
Hostias Isabel
Los Fantasmas del Sr. Smith
Ride the Cyclone
Mejor Intérprete de Reparto en Musical Comercial
Alejandra Radano - La Revista del Cervantes
Evelyn Botto - La Sirenita
José María Listorti - La Sirenita
Lare - Despertar de Primavera
Tomás Wicz - Despertar de Primavera
Mejor Intérprete de Reparto en Musical Off
Ailin Pabago - Alberdi
Clara Imbrogno - Kilómetros
Daniela Barri - Girls
Delfina Insua - Alberdi
Lara Quinteros - Especialmente Norma
Matías Bruno - Hostias Isabel
Mejor Actor Protagónico en Musical Comercial
Axel Munton - Cruel Intentions
Germán Tripel - Gutenberg!
Juan Ingaramo - Pretty Woman
Marco Antonio Caponi - La Revista del Cervantes
Octavio Murillo - Despertar de Primavera
Mejor Actriz Protagónica en Musical Comercial
Albana Fuentes - La Sirenita
Florencia Peña - Pretty Woman
Luli Gayá - Cruel Intentions
Mónica Antonópulos - La Revista del Cervantes
Trini Montiel - Despertar de Primavera
Mejor Actor Protagónico en Musical Off
Andrés Alonso - Ride the Cyclone
Bautista Alegre - Espejos Marcados
Eduardo "Pacha" Paglieri - Piel de Encaje
Iván Aranda Otero - Hostias Isabel
Jerónimo Dodds - Ride the Cyclone
Pablo Ocanto - Los Fantasmas del Sr. Smith
Pablo Flores Torres - Alberdi
Mejor Actriz Protagónica en Musical Off
Azul Cabrera - Ride the Cyclone
Evelyn Tremoceiro - Desvestida
Julieta Molina - Alberdi
Karina Levine - La Vargas
Malena Gallesio Serra - Girls
Rochi Caldés - Hostias Isabel
Sofía Roldán - Mujercitas Argentinas
Mejor Banda Sonora Original (Música y Letras)
Alberdi
El Cuento de la Mujer Pato
Especialmente Norma
Espejos Marcados
Hostias Isabel
Mujercitas Argentinas
Mejor Musical Comercial
Cruel Intentions
Despertar de Primavera
La Revista del Cervantes
La Sirenita
Mejor Musical Off
Alberdi
El Cuento de la Mujer Pato
Espejos Marcados
Hostias Isabel
Ride the Cyclone