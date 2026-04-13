De "La Sirenita" a "Pretty Woman": los Premios GEA al Teatro Musical celebran su primera gala presencial

La escena del teatro musical argentino vivirá una noche especial este 13 de abril de 2026, cuando los Premios GEA celebren su tercera edición con un hecho inédito: por primera vez, la entrega será presencial, con estatuillas y una gala que reunirá a artistas, producciones y espectadores en un mismo espacio. El evento tendrá lugar en el Teatro Regina, uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La alfombra roja comenzará a las 20:00, mientras que la ceremonia de premiación está prevista para las 21:00. La conducción estará a cargo de Guido El Assir y la actriz Valu Zapata.

Los Premios GEA al Teatro Musical celebran su tercera edición

Con casi seis mil personas participando en el proceso de votación -tanto en las nominaciones como en la elección final-, los Premios GEA consolidan su rasgo distintivo dentro del panorama teatral: son el único galardón del país donde el público decide íntegramente a los nominados y ganadores. Esta dinámica no solo refuerza el vínculo entre espectadores y artistas, sino que también permite trazar un mapa más representativo de los gustos y tendencias del sector.

Impulsados por GEA Musical, los premios ponen el foco tanto en el circuito comercial como en el teatro musical independiente (off), un ámbito clave para el surgimiento de nuevas voces y propuestas escénicas. En ese cruce entre lo emergente y lo consolidado, la iniciativa busca visibilizar la diversidad y el crecimiento sostenido del género en la Argentina. La gala no será solo una entrega de premios. Con una sala de 341 localidades, el Teatro Regina será escenario de presentaciones en vivo de algunos de los musicales nominados, adelantos de la temporada 2026 y cuadros especiales que prometen convertir la ceremonia en una verdadera celebración artística.

Además, el evento contará con cobertura de prensa, alfombra roja y será grabado para su posterior publicación en el canal de YouTube de GEA Musical. La realización de esta primera ceremonia presencial es fruto de una coproducción entre Perrotti Producciones, Amanecer Producciones y Matcha Contenidos, que se sumaron para potenciar un evento a la altura del crecimiento que viene experimentando el teatro musical en los últimos años.

Los Premios GEA al Teatro Musical celebran su tercera edición

La edición 2025 de los Premios GEA presenta 11 categorías que reflejan la amplitud del circuito teatral. En el rubro de mejor elenco en musical comercial compiten títulos como "Cruel Intentions", "Despertar de Primavera", "La Revista del Cervantes", "La Sirenita" y "Pretty Woman". En el circuito off, destacan producciones como "Alberdi", "Espejos Marcados", "Girls", "Hostias Isabel", "Los Fantasmas del Sr. Smith" y "Ride the Cyclone".

Entre las actuaciones protagónicas del circuito comercial, figuran nombres como Axel Munton, Germán Tripel, Juan Ingaramo, Marco Antonio Caponi y Octavio Murillo en la categoría masculina, mientras que Albana Fuentes, Florencia Peña, Luli Gayá, Mónica Antonópulos y Trini Montiel compiten en la categoría femenina. En el teatro off, la diversidad se amplía con intérpretes como Andrés Alonso, Bautista Alegre, Eduardo "Pacha" Paglieri, Iván Aranda Otero, Jerónimo Dodds, Pablo Ocanto y Pablo Flores Torres, junto a Azul Cabrera, Evelyn Tremoceiro, Julieta Molina, Karina Levine, Malena Gallesio Serra, Rochi Caldés y Sofía Roldán en los rubros actorales.

Los Premios GEA al Teatro Musical celebran su tercera edición

En cuanto a los premios principales, competirán por mejor musical comercial "Cruel Intentions", "Despertar de Primavera", "La Revista del Cervantes" y "La Sirenita", mientras que en el ámbito independiente se destacan "Alberdi", "El Cuento de la Mujer Pato", "Espejos Marcados", "Hostias Isabel" y "Ride the Cyclone". Desde su creación, los Premios GEA han construido una identidad singular: reconocer al teatro musical desde la mirada del público. De hecho, esta tercera edición reafirma ese espíritu original, apostando a una ceremonia que no solo premie, sino que también celebre a una de las expresiones más vibrantes de la cultura argentina.

Nominados - Premios GEA 2025 al Teatro Musical Argentino

Mejor Elenco en Musical Comercial

Cruel Intentions

Despertar de Primavera

La Revista del Cervantes

La Sirenita

Pretty Woman

Mejor Elenco en Musical Off

Alberdi

Espejos Marcados

Girls

Hostias Isabel

Los Fantasmas del Sr. Smith

Ride the Cyclone

Mejor Intérprete de Reparto en Musical Comercial

Alejandra Radano - La Revista del Cervantes

Evelyn Botto - La Sirenita

José María Listorti - La Sirenita

Lare - Despertar de Primavera

Tomás Wicz - Despertar de Primavera

Mejor Intérprete de Reparto en Musical Off

Ailin Pabago - Alberdi

Clara Imbrogno - Kilómetros

Daniela Barri - Girls

Delfina Insua - Alberdi

Lara Quinteros - Especialmente Norma

Matías Bruno - Hostias Isabel

Mejor Actor Protagónico en Musical Comercial

Axel Munton - Cruel Intentions

Germán Tripel - Gutenberg!

Juan Ingaramo - Pretty Woman

Marco Antonio Caponi - La Revista del Cervantes

Octavio Murillo - Despertar de Primavera

Mejor Actriz Protagónica en Musical Comercial

Albana Fuentes - La Sirenita

Florencia Peña - Pretty Woman

Luli Gayá - Cruel Intentions

Mónica Antonópulos - La Revista del Cervantes

Trini Montiel - Despertar de Primavera

Mejor Actor Protagónico en Musical Off

Andrés Alonso - Ride the Cyclone

Bautista Alegre - Espejos Marcados

Eduardo "Pacha" Paglieri - Piel de Encaje

Iván Aranda Otero - Hostias Isabel

Jerónimo Dodds - Ride the Cyclone

Pablo Ocanto - Los Fantasmas del Sr. Smith

Pablo Flores Torres - Alberdi

Mejor Actriz Protagónica en Musical Off

Azul Cabrera - Ride the Cyclone

Evelyn Tremoceiro - Desvestida

Julieta Molina - Alberdi

Karina Levine - La Vargas

Malena Gallesio Serra - Girls

Rochi Caldés - Hostias Isabel

Sofía Roldán - Mujercitas Argentinas

Mejor Banda Sonora Original (Música y Letras)

Alberdi

El Cuento de la Mujer Pato

Especialmente Norma

Espejos Marcados

Hostias Isabel

Mujercitas Argentinas

Mejor Musical Comercial

Cruel Intentions

Despertar de Primavera

La Revista del Cervantes

La Sirenita

Mejor Musical Off

Alberdi

El Cuento de la Mujer Pato

Espejos Marcados

Hostias Isabel

Ride the Cyclone