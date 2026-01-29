De Lali a Cosquín: el repudio de los artistas al jueguito de estrella pop de Javier Milei mientras arde la Patagonia

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron más de 45 mil hectáreas y el cansancio empieza a hacerse sentir entre quienes combaten las llamas. Los recursos escasean, la ayuda no alcanza y la ausencia del Estado es cada vez más evidente. Sin embargo, las prioridades del presidente Javier Milei parecen ir por otro lado; lejos de la emergencia ambiental y humanitaria que atraviesa el sur argentino, decidió subirse al escenario a alimentar su fantasía de estrella pop. Lo hizo en Mar del Plata, cantando en el show de Fátima Florez y luego se dirigió a cerrar el festival "La Derecha Fest", como si gobernar fuera un hobby secundario y no una responsabilidad.

Mientras Milei juega a ser cantante y nadie de su entorno parece dimensionar la gravedad del desastre, artistas y referentes culturales alzan la voz para denunciar no solo los incendios, sino también las prioridades absurdas de un gobierno más preocupado por el show que por el país.

Javier Milei jugó a ser estrella pop con Fátima Florez

Favio Posca fue uno de los que apuntó con dureza contra el accionar presidencial: "No es mi idea entrar en una cosa de odio", aclaró antes de disparar sin rodeos: "Se está incendiando el Sur y es insensible de su parte estar arriba de un escenario con una comediante cantando , mientras se está incendiado un cuarto del país, todo el sur". Además, dejó entrever que el fuego no es el único problema que enfrenta el oficialismo, sino una sociedad cada vez con menos trabajo y más hambre.

Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, también cuestionó a Milei por su participación en Fátima Universal, donde el mandatario subió al escenario sobre el final de la función para interpretar, micrófono en mano, el clásico de Los Ratones Paranoicos El Rock del Gato junto a su ex novia: " Se prende fuego la Patagonia y el presidente hace un show de bajísima calidad ", difundió una publicación de Jazmín La Cuerpo con imágenes del presidente en el escenario y del fuego en el sur del país.

"Es insensible que el presidente se suba a cantar mientras se incendia el país" comenta Favio Posca como crítico lúcido pic.twitter.com/M8pbL3ycry — BLENDER (@estoesblender) January 28, 2026

A diferencia de su novio, Alex Caniggia—quien en reiteradas ocasiones le chupó las medias al presidente—, Melody Luz se mostró indignada ante el show del Jefe de Estado: " El Presidente totalmente en Narnia mientras se quema el país ", escribió en un posteo que compartió desde otra cuenta. En el video se ven dos situaciones en paralelo: en una, Milei aparece cantando junto a Fátima; en la otra, un dron muestra cómo el fuego avanza sin control por la Patagonia.

No fue el único comentario que Melody compartió. En X, donde suele expresarse sobre temas más ríspidos, reposteó un mensaje que alertaba por lo que ocurre en Chubut, con un reproche directo al mandatario: "La cantidad de fauna que murió por los incendios que ignoran y después se hacen los amantes de los animales. Son unos hijos de p... No tengo más que insultos, perdón".

Melody Luz contra Javier Milei, visibilizó los incendios de la Patagonia

En ese clima, Lali Espósito volvió a intervenir desde un lugar que ya conoce bien. Sin mencionar de forma directa a Milei, eligió responder con contenido propio y referencias que apuntaron al centro de la escena. No hubo comunicado ni discurso formal, sino una secuencia de publicaciones que reavivaron un conflicto previo.

La primera señal fue una historia de Instagram con un fragmento de su canción Payaso, incluida en su último álbum. La línea elegida fue contundente: "Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso". Sin aclaraciones ni contexto, la frase funcionó como un misil directo al rol presidencial convertido en espectáculo.

Fiel a su estilo, Lali Espósito apuntó contra Javier Milei

Luego, Lali reposteó un video que mostraba el avance del fuego en el sur con un mensaje explícito: "Más de 35 mil hectáreas arrasadas por los incendios en Chubut, la respuesta es insuficiente y la urgencia es ahora". El contraste fue claro: mientras el presidente canta, el país se quema.

Otra de las artistas que se pronunció fue Cazzu: "La Patagonia argentina se está consumiendo en llamas", escribió, y llamó a sus seguidores a colaborar ante la ausencia del Estado: "Los brigadistas necesitan de nuestra ayuda; muchísimas organizaciones están pidiendo colaboración. Buscá dónde ayudar con lo que tengas y puedas, te toma un pequeño momento de tu tiempo", pidió.

El posteo de Cazzu

Por su parte, el cantante Yoel Hernández, nacido en El Maitén, Chubut, convirtió su presentación en Cosquín en un homenaje a quienes enfrentan el fuego. Desde el escenario de la Plaza Próspero Molina visibilizó la crisis ambiental que atraviesa la comarca andina y logró que miles de personas corearan una consigna contundente: "La Patagonia es Argentina".

"Mi tierra está pasando por momentos angustiantes. Quiero agradecerles a los brigadistas, a los bomberos voluntarios, gente que prepara viandas, a todos los que luchan contra el fuego", expresó. "Mi agradecimiento es a todos los que defienden la Patria. Y Cosquín es desde siempre un Festival para defender a la Patria; es desde aquí, donde debemos defender el patriotismo ", agregó, desatando una ovación.

Mariana Carrizo también aprovechó su paso por la cuarta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín para cuestionar el silencio oficial. Enviando "un abrazo muy fuerte y un grito muy fuerte para acompañar a las familias allá en la Patagonia que están atravesando está indiferencia del Estado ante tanta inclemencia del fuego". Por último, invitó a no parecerse a Milei: "Abrazo y no nos quedemos calladitos porque el silencio es lo peor que nos puede pasar ".

Mientras brigadistas dejan el cuerpo, artistas ponen la voz y comunidades enteras pierden todo, Javier Milei elige el escenario, el micrófono y el aplauso fácil. En vez de ejercer liderazgo, prefiere el cosplay de rockstar; en lugar de gestionar una tragedia ambiental, actúa en un show de mala calidad. El país se prende fuego y el presidente canta. No es rebeldía ni libertad: es irresponsabilidad, frivolidad y una desconexión peligrosa con la realidad de millones de argentinos.