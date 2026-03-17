Estrenó "La barbarie de los Nadies": imposible escapar a la pregunta de sobre cómo sobrevivir a este mundo

La barbarie de los Nadies acaba de emerger desde el corazón del teatro independiente y es realmente impactante, movilizante, sorprendente. A sólo dos semanas de su estreno, emerge como una propuesta que invita a reflexionar pero sobre todo a mover un fuego que se prende dentro de cada una de las personas que se atreven a presenciarla. Bajo la dirección de Lola Montiel, esta obra se presenta como un grotesco criollo que, con una crudeza poética, aborda temas como el colapso ambiental, la desigualdad social y la pérdida de la empatía de una sociedad que bien podría ser la nuestra.

Con un elenco de ocho actores en escena, la obra se sitúa en un mundo devastado, donde un grupo de seres humanos lucha por sobrevivir en un entorno hostil. El agua está contaminada, la peste avanza y los recursos fueron vilmente arrebatados por un poder invisible: "el conglomerado". En medio del caos, estos personajes intentan organizarse sin devorarse entre sí, mientras la llegada de un "repartidor" —el último delivery del planeta— parece ofrecer un destello de esperanza en esa lúgubre realidad.

La barbarie de los Nadies

En una charla profunda para BigBang , Lola Montiel, la directora y escritora de esta pieza, el teatro es una herramienta para cuestionar, más que para responder. Es que la obra no da respuestas, todo lo contrario, ejercita el ejercicio de la pregunta. Y es precisamente esa búsqueda lo que convierte a La barbarie de los Nadies en una experiencia transformadora.

Entre las preguntas que surgieron durante el proceso creativo, Montiel destaca: "¿Cuánto poder tiene la empatía? ¿Cuánto poder tiene el ser humano en incidir y cambiar la realidad de la que es parte? ¿Es posible organizarnos de manera más humanitaria o más empática?"; estas interrogantes, cuenta la directora, guiaron la narrativa de la obra pero con ellas también buscó interpelar directamente a los y las espectadoras, invitándolas a reflexionar sobre su propio rol en un mundo que parece desmoronarse.

El colapso ambiental es otro de los ejes centrales de esta propuesta teatral. Lola explica cómo los personajes atraviesan "un mundo que está totalmente colapsado: la tierra está contaminada, el agua está putrefacta, hay una peste". Este escenario apocalíptico no es solo un recurso dramático: es una advertencia. "La obra está planteada en un momento en el que ya no hay vuelta atrás", explica Montiel. "Es ese juego entre ese futuro no tan lejano y esta reflexión para el espectador: ' Chicos, ustedes sí están a tiempo, hagan algo '".

La obra también dialoga con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en su Agenda 2030, aunque Montiel admite que esto surgió más como un efecto colateral del proceso creativo que como un propósito inicial. Aun así, el mensaje es claro: "Me parece que parte de la dignidad humana va a estar en ese respeto a la diversidad de la vida que tiene en todas las formas este mundo y que necesitamos para subsistir", reflexiona contundente Montiel.

La barbarie de los Nadies

Además del compromiso con esta obra, Lola subraya un tema importantísimo y es la modificación de la Ley de Glaciares que se votará a fines del mes de marzo: "Ahora hacia el 20 tenemos esta posibilidad de poder inscribirnos en la asamblea democrática, que me parece que es muy importante que estemos todos el 25 y el 26 contra la modificación de la Ley de Glaciares".

Producir teatro independiente en tiempos de motosierra, precarización laboral y desempleo es una hazaña en sí misma, y Montiel no lo oculta: "Muchas cosas se vieron reflejadas en las decisiones estéticas de la obra", comenta. Por ejemplo, la ausencia de escenografía no solo responde a limitaciones presupuestarias, sino también a una elección artística que apuesta por un teatro itinerante y poético.

La barbarie de los Nadies

A pesar de los desafíos económicos y logísticos, La barbarie de los Nadies logra reunir a un equipo apasionado y comprometido: "Me gustan muchos cuerpos en escena; me parece que hace a la diversidad y compone algo mucho más fuerte", afirma Montiel. Ese esfuerzo colectivo se traduce en una experiencia teatral rica y conmovedora.

Con su puesta en el Teatro Belisario —un espacio emblemático del teatro independiente porteño que cumple 25 años—, esta obra da sus primeros pasos hacia lo que promete ser un recorrido fructífero. Montiel tiene grandes expectativas para el futuro: "Esperamos que la obra gire, que vuele, que viaje. Me encantaría poder hacerla a la gorra; filosóficamente siento que esa es la oportunidad que tiene el arte ahora, de hacerlo para todos".

La barbarie de los Nadies

Además, la directora sueña con que La barbarie de los Nadies trascienda el escenario y se convierta en un espacio para el diálogo y la reflexión colectiva. "Me encantaría que después pueda generarse un conversatorio, que nos quedemos charlando y reflexionando entre todos", dice.

Para Montiel, el teatro tiene un poder único entre las artes: su capacidad de conectar directamente con las emociones humanas: "Me parece que ver un cuerpo en escena suscita tantas cosas... Que los espectadores se vayan sintiendo emociones —así sea morirse de risa, de miedo o de angustia— me parece sumamente potenciador y transformador", reflexiona. En un mundo cada vez más dominado por las máquinas y la inteligencia artificial, Montiel cree firmemente en la importancia del cuerpo humano como vehículo artístico y emocional.

La barbarie de los Nadies

Así las cosas, La barbarie de los Nadiesno es un espejo inquietante que obliga a confrontar las propias miserias y contradicciones como sociedad. Con una puesta en escena poderosa, y un elenco comprometido con transmitir cada matiz de esta historia desgarradora, la obra es altamente recomendable para quienes buscan algo más que entretenimiento: una experiencia que invite a pensar, sentir y actuar.

En palabras de su directora, Lola Montiel: "Realmente quiero que la obra la vea y la conozca todo el mundo posible, para reflexionar entre todos". Y es que pocas veces se puede conectar con una propuesta tan honesta y urgente como esta. La barbarie de los nadies no solo merece ser vista: necesita ser vista.