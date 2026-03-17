Milei manifiesta su irrestricto a Israel y Estados Unidos: "Han decidido ponerle fin al régimen iraní"

Durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido hace 34 años, Javier Milei reafirmó su postura de apoyo incondicional a Israel y Estados Unidos en medio de los conflictos que estos países mantienen con Irán.

"Frente al terrorismo no puede haber tregua", afirmó Milei, subrayando una postura que no deja lugar a matices. En su discurso, el presidente destacó que "Israel es una nación que encarna los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia" y aseguró que "hoy Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de la libertad y combate al terrorismo".

Javier Milei en el acto de la embajada de Israel

El Jefe de Estado también recordó los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, señalando que ambos "intentaron cercenar mediante el terror la claridad moral de nuestro pueblo". Además, destacó: "La Justicia argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentado y ha señalado la responsabilidad de la república islámica de Irán y de Hezbolá en la ejecución de estos hechos atroces ".

En otro tramo de su discurso, Milei elogió la "declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán" como un paso necesario para restablecer "el rumbo correcto en la investigación". Este acuerdo, firmado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue objeto de fuertes críticas en su momento, pero el énfasis del presidente en este tema parece destinado a marcar un contraste con la administración peronista, reabriendo heridas diplomáticas en un momento especialmente delicado.

En conmemoración por el 34° aniversario del ataque a la Embajada de Israel, sonó la sirena del lugar. Javier y Karina Milei están presentes en el acto junto a Jorge Macri. pic.twitter.com/7SLrUZapKg — Corta (@somoscorta) March 17, 2026

Un punto que causó especial inquietud fue su referencia al ataque del grupo Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. "Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas pero la causa permanece intacta", dijo Milei y añadió: "Frente a esa realidad, la Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades".

En esa línea, Milei también destacó la firma del Memorándum estratégico con Israel, un acuerdo orientado hacia "la defensa de la libertad y la democracia, y el combate contra el terrorismo y el antisemitismo". En una comparación directa con la gestión de Cristina, señaló: "Mientras otros gobiernos firmaron memorándums con Irán, nosotros los firmamos con una democracia liberal que comparte nuestros valores éticos y morales".

Javier Milei en el acto de la embajada de Israel