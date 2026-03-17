Cinthia Fernández acusó a Callejón de lo peor y tuvieron que parar el programa abruptamente

En las últimas horas revivió el meme de "excelente ambiente laboral" tras un fuerte encontronazo en vivo entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández, que obligó a ir a una pausa para bajar las tensiones. Si bien ambas panelistas ya protagonizaron varios enfrentamientos al aire, esta vez la discusión subió varios decibeles y se dio en ausencia de Moria Casán.

La situación fue tan delicada que Federico Seeber, al frente de la conducción en reemplazo de La One, tuvo que intervenir de urgencia y mandar a un corte para intentar calmar los ánimos y permitir que el programa pudiera continuar.

Tenso momento entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

Todo comenzó en medio de una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Fernández. La charla giraba en torno a la causa judicial que enfrenta el abogado con su ex pareja, Daniela Vera Fontana, un tema delicado sobre el que pesa una cautelar que prohíbe hacer referencias directas por decisión de la Justicia.

Cabe resaltar que Fernández suele cuestionar el accionar de Mauro Icardi con sus hijas y su ex pareja, mientras que su propio novio está acusado de una situación similar. En ese sentido, y para defenderlo, la panelista le pidió reiteradamente al abogado que mostrara parte del acuerdo firmado para clarificar la situación.

Daniela Vera Fontana

En ese contexto, Naza Di Serio intentó poner paños fríos, aunque también aportó lo suyo a la controversia: "Parece que quiere llevar un poco la atención de que estos pagarés no son por esta paz que ustedes están hablando, sino por el alquiler". Cinthia, sin dudar, respondió: " Que vaya a la justicia ".

Di Serio insistió: "No, no, de que estos pagarés no son por esta paz, sino por el alquiler". La tensión ya se palpaba en el ambiente. Buscando cerrar el tema de los documentos y con la mirada puesta en la producción, Fernández preguntó: "Eugenia, ¿podemos mostrar el acuerdo de los pagarés? ¿Podemos mostrar el acuerdo privado?". Fue entonces cuando Callejón se metió en la conversación intentando bajar el tono. "Tranquila", le sugirió a su compañera.

Cinthia Fernández trató de defender a Roberto Castillo y se descontroló el estudio

Pero la palabra "tranquila" terminó de encender la discusión y los gritos empezaron a subir cada vez más. Cinthia, ya visiblemente alterada, reaccionó con dureza hacia Callejón: "Es mi familia, vos no te metás, que viniste a amenazar la semana pasada con mi familia y con mis hijas. De vos me voy a ocupar después ", amenazó.

Callejón no se quedó callada y retrucó: "No, no, de vos me voy a ocupar ahora yo". El intercambio siguió escalando, con ambas negándose a ceder. En ese momento, Fernández volvió a pedir que se mostrara el acuerdo, pero Callejón insistió: "A mí no me decís más que no". Su colega contraatacó: "Vos amenazaste con mis hijas". Callejón negó la acusación: "A mí no me decís más que digo estupideces acá".

EL MARIDO DE CINTHIA FERNANDEZ PREOCUPADO POR TIRAR ROSTRO pic.twitter.com/WUJDFXOaAK — nom0leste (@nom0leste) March 17, 2026

La discusión se volvió cada vez más personal. "Vos amenazaste con meterte con mis hijas", apuntó nuevamente Fernández. "Rajá", respondió Fernanda. "Y no te lo voy a perdonar", insistió Cinthia. "¿A dónde?", retrucó su compañera.

En medio del escándalo, Federico Seeber intentó mediar proponiendo ir a una pausa comercial, pero la tensión no cedía. En ese momento, Ferannda Callejón lanzó: "Chihuahua, desubicada". Finalmente, el conductor suplente tomó el control de la situación y ordenó cortar el programa: "Andá a la pausa. Llevátelo".