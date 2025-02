Destruida, habló la mamá de Emily tras la denuncia por la brutal agresión de Santiago Martínez de Love is Blind

Este jueves, Emily Ceco se animó a contar el infierno que vivió con Santiago Martínez luego de casarse en Love is Blind, producción de Netflix que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi. La joven denunció violencia física y tanto su familia como otros participantes del reality show salieron a defenderla.

La oriunda de Moreno tomó fuerzas y no sólo denunció la agresión ante la Justicia, consiguiendo el botón antipánico, sino que además contó su versión de los hechos en el stream de Bondi para que no le ocurra a otras mujeres. Los tortolitos estaban a punto de casarse por iglesia, tras haber dado el "Si, quiero" por civil para el programa. Sin embargo, de la noche a la mañana, el que le juraba que era "el amor de su vida" y la persona con la que quería formar una familia, mostró su lado más oscuro y la agredió física y verbalmente.

Emily Ceco

La gota que rebalsó el vaso fue cuando la madre, tías y hermanas de Emily le organizaron una despedida de soltera para ir a ver Sex, la famosa obra de teatro erótica de José María Muscari. Tras un ataque de celos, Santiago la llamó "put*", "paje**" y la atacó. Tras contar el infierno que vivió la madrugada del sábado, la influencer agradeció el apoyo de su familia, quien la contiene en estos difíciles momentos.

Como su pareja no la dejaba salir de la casa, aprovechó un momento de distracción de él para pedir ayuda: "El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo, y le mandé una foto de cómo estaba. Me dijo 'ay, no tengo la camioneta ahora, ¿te puedo mandar un auto?'. Y le digo 'sí, de la manera que sea, yo me quiero ir'. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo ", sumó.

Una vez hecha la denuncia, Santiago Martínez continuó con la agresión a través de mensajes donde le pidió que resuelva la situación como una persona madura y no como "una nena de mamá".

En este línea, la madre interrumpió el vivo del stream y opinó sobre la violencia que sufrió su hija: "Yo vi que Emily estaba agregada, si es una ofensa para él, si él cree que va a agravar diciendo que es una nena de mamá, yo estoy orgullosa de mi hija, que esté conmigo y que siempre confíe ", comenzó.

Por otro lado la madre hizo hincapié en la crianza y los valores de Emily Ceco: "Él se la perdió, tuvo a la mujer con todos los huevos. Él se perdió a mi hermosa hija, a mi buena hija, a mi simpática hija. A una buena hermana, buena tía, buena ama de casa. Ella le hubiese dado todo. Nunca te voy a soltar la mano", concluyó.

Las reacciones de otros participantes de Love Is Blind

Julieta: "Recién termino de ver la nota Emily menos mal que saliste de ahí, estoy segura de que en un tiempo vas a volver a ser la alegre, simpática, y amorosa que nosotras conocimos. Tenés una familia hermosa y amigos que te aman y apoyan incondicionalmente", comenzó en una historia de Instagram y siguió: "Respecto a la Santiago Martínez no te va a alcanzar la vida para pedir disculpas, manipulador, mentiroso, cínico y golpeador. Espero que nunca más en la vida toques a una mujer. Le mandaste mensajes a Emily para seguir con las publicidades que tenían pactadas después de hacerle lo que le hiciste. Mientras le mandabas mensajes a otra chica para que vaya a tu casa a tomar algo el domingo. Que esto te sirva para entrar al bailando, inútil".

Los participantes de Love is Blind empatizaron con Emily Ceco

Evangelina : "Dios, que infierno. Me solidarizo con Ceco Emilia y repudio a Santiago, ojalá tengas la condena judicial y social que te mereces", fue un primer mensaje y luego continuó: "Última que voy a decir sobre el tema: Hay una línea de emergencia por violencia de género: 144, también por WhatsApp 1127716463. Imagino que debe ser difícil pero anímense, hablen y pidan ayuda".

: "Dios, que infierno. Me solidarizo con y repudio a Santiago, ojalá tengas la condena judicial y social que te mereces", fue un primer mensaje y luego continuó: "Última que voy a decir sobre el tema: Hay una línea de emergencia por violencia de género: 144, también por WhatsApp 1127716463. Imagino que debe ser difícil pero anímense, hablen y pidan ayuda". Florfi : "No caigo lo que tuviste que vivir. Ni vos, ni ninguna se merece esto. Gracias por ser valiente y mostrarte, te mereces todo lo bueno Emily".

: "No caigo lo que tuviste que vivir. Ni vos, ni ninguna se merece esto. Gracias por ser valiente y mostrarte, te mereces todo lo bueno Emily". Ezequiel: "Tenés todo nuestro apoyo Emily, las denuncias hay que hacerlas cuando realmente pasan estos casos de manipulación y violencia. Tuviste el gran coraje de exponerlo. Que se haga justicia siempre".

Así reaccionaron los ex Love is Blind tras la denuncia de violencia de Emily Ceco