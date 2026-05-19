Del sueño fanático al universo Pixar: Migue Granados tendrá su propio juguete en Toy Story 5

La noticia sorprendió incluso a sus propios compañeros de streaming y desató una ovación instantánea en el estudio. Entre aplausos, gritos y la cortina de "Cambios extraños" sonando de fondo, Migue Granados confirmó en vivo que será parte de Toy Story 5, una de las películas más esperadas de este año.

El anuncio llegó durante la transmisión de OLGA, donde el conductor no pudo ocultar la emoción al revelar que fue elegido para doblar al español latino a uno de los nuevos personajes de la franquicia creada por Pixar Animation Studios. "Me llegó un mail confirmándome que quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje", contó, todavía incrédulo, mientras el estudio explotaba en festejos.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Uno de los más emocionados fue Lucas Fridman, quien le dedicó unas palabras cargadas de afecto y humor: "Te quiero decir algo, no te acostumbres a cumplir sueños en primer lugar y muy merecido. Creo que si hay que se lo merecía eras vos, por primera vez. No conozco a nadie tan fanático de Toy Story. Además tenés el talento y la versatilidad en la voz para hacerlo".

Lejos de agrandarse, Granados respondió con el tono entre irónico y genuino que lo caracteriza: "Coincido, pero con humildad y amor". Pero el momento más divertido llegó cuando reveló cuál será su personaje dentro del universo de Woody y Buzz Lightyear. "Es un personaje que tiene una aparición, está en el trailer... Es un maní disfrazado de luchador mexicano. Y en el trailer está atrapado en un parapente de juguete. Se llama Dr. Locuaz en español y allá se llama Dr. Nutcase", destacó.

Solo compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos 🥹 Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloquecido que queres que te diga 😳🫣🥰 pic.twitter.com/cOXheHwior — Miguel Granados (@miguegranados) May 19, 2026

La historia detrás del anuncio tiene un condimento todavía más especial: días atrás, el conductor había viajado a los estudios de Pixar para grabar un especial de su programa llamado "TOY STORY: El Viaje". Allí recorrió las instalaciones de la compañía y hasta participó de una experiencia de doblaje guiada por profesionales del estudio. Lo que parecía un simple homenaje de fanático terminó convirtiéndose en realidad. "Cuando fuimos a Pixar estaba en el árbol clavado. No lo puedo creer y obviamente me enloquece mucho más porque lo va a ver mi hijo. Estoy participando de algo que nos excede", expresó.

Más tarde, ya desde sus redes sociales, profundizó la felicidad que atravesaba: "Solo compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos. Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloquecido qué querés que te diga". La incorporación de Granados al doblaje latinoamericano no es un detalle menor: Toy Story es una de las franquicias más exitosas y queridas de la historia del cine animado. Desde el estreno de la primera película en 1995, la saga se transformó en un fenómeno global. La cuarta entrega, lanzada en 2019, superó los mil millones de dólares en recaudación y ganó el Óscar a Mejor Película Animada.

Ahora, la quinta parte promete actualizar el universo de los juguetes a los tiempos modernos. Según se vio en el teaser oficial, la historia volverá a centrarse en la casa de Bonnie y pondrá a Woody, Buzz, Jessie y compañía frente a una amenaza completamente nueva: la tecnología. Entre los nuevos personajes aparecerá LilyPad, una tablet interactiva que modificará la manera en que los chicos juegan y se relacionan con sus juguetes. En ese nuevo escenario desembarcará también el desopilante Dr. Locuaz, el personaje al que Granados le pondrá la voz. El estreno mundial de Toy Story 5 está previsto para el 19 de junio de 2026.