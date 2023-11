De no "soportar" a Lourdes a tildar a Yanina de "conchud...": el escandaloso show de Charlotte en el Bailando

Está claro que el Bailando 2023 está siempre más cerca de la polémica que de la danza. O al menos, así quedó demostrado luego de la última aparición de Charlotte Caniggia en la pista de baile más famosa del país. Resulta que la participación de la hija de Mariana Nannis en el programa es siempre una garantía de éxito y durante la noche del miércoles, la participante atendió, a pedido del mismísimo Marcelo Tinelli, a casi todos sus compañeros dentro del certamen.

Y la verdad es que tuvo una actuación memorable si de escándalos hablamos. "Yo escuché a Lourdes Sánchez que dijo 'quiero ganar, Marce'", empezó la hija de Claudio Paul Caniggia. "¿No le gustó cómo lo dijo?", le preguntó el conductor. "No, yo no me la fumo mucho a ella. No la soporto. Entiendo que sea la mujer de uno de los dueños de acá (por el Chato Prada), pero no la soporto", reveló, despertando las risas y los aplausos de gran parte del estudio.

"¿Qué no te gusta de Lourdes?", quiso saber Tinelli. "Como que quiere ganar a toda costa, hace todo como para que la gente la quiera, y no la quiere nadie. O sea, ni aunque sea 'la mujer de...', no la quieren", insistió. "El Cabezón" rápidamente salió a defenderla y aclaró que sí "es querida" la bailarina en cuestión. "¿Vos decís?", cuestionó Charlotte, con la cara llena de dudas.

"Nosotros la queremos. Acá hace como 20 años que viene todos los años. No le creas porque todos los años dice que va a ganar y no gana nunca. Así que relajate", afirmó el jurado Marcelo Polino. "Ustedes la quieren", contestó Caniggia. "Ojalá que no gane, porque yo también quiero ganar, Marce", agregó, para ganarse las felicitaciones y los aplausos de los presentes.

Es un hecho que, con ese nivel de acidez, sería una justa ganadora de un formato que despierta más rating para los programas satélites que discuten sobre las polémicas que se vivieron allí, que para el baile en sí mismo. Y lo que vino después, confirmó esta valoración.

Es que la vedette se animó a calificar a sus compañeras y compañeros de certamen. "Hay varias boludas acá", reconoció. "Coti (Romero), tuve algunos conflictos con ella. No le creo nada. Pero ya estamos en paz. Igual no sería amiga de ella, no me cae bien", aseguró ante el primer nombre que le deslizó el conductor. Luego volvería a ella, pero más cerca del final. "Cami Homs me invitó a su cumpleaños, así que está perdonada", expresó después.

Uno de los dardos más venenosos que lanzó fue hacia Yanina Latorre, por la participación de su hija en el certamen. "A Lola hay que quererla por la mamá. Es una conchuda, mafiosa. La amamos a Lola", señaló Charlotte, en un gesto que logró que todo el estudio la aplauda y la celebre. Ante la pregunta sobre Juli Castro, explicó que "no pincha ni corta, pero es una aburrida que te cambia el programa".

Luego de que dijera que Romina Uhrig "habla raro" y afirmara "como que tiene una papa en la boca", el conductor directamente siguió la sugerencia de su locutora Marcela Feudale y le preguntó a De Brito si no había un lugar de angelita en LAM para Charlotte. "Me encantaría. Cuando quiera. Querés laburar, vení", sentenció el jurado.

Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga cuando eran novio en Gran Hermano.

Al mismo tiempo, las declaraciones de Caniggia lograron que hasta la mismísima Moria Casán la defendiera. "Va sin filtro, pero no es agresiva. Es duro lo que dice, pero lo tamiza con esa simpatía", opinó la diva. "Ya fue. Vos ya estás con Millet (Figueroa), ya fue. Echala, boludo. ¿Qué hace acá? La tenés de cartón, basta. Vos ya estás enamorado nuevamente, ya fue. Le diste la espalda ya", cuestionó Charlotte a Coki Ramírez, la cordobesa que siempre jugó a ser la pareja del conductor.

Sobre paraguaya Lali González afirmó que "es rara, pero la queremos. Todo el mundo dice que es rara". "Me cae bien. Es copada", indicó sobre la ex Gran Hermano Juliana Díaz. Sobre Millet dijo que como es la novia de Tinelli la quieren. "Vos lo querés a Roberto y yo quiero a Millet", bromeó. ¿Tuli Acosta? "Tiene muchos seguidores, así que es preferible quererla y tenerla de amiga", continuó. ¿Yeyo de Gregorio? "Habla muy raro y me da miedo a veces. Hasta a vos te da miedo", sentenció.

Sobre la modelo Anabel Sánchez definió que "baila bien, pero es muy aburrida". "No pincha ni corta. Es como la otra piba Juli Castro", opinó. A quien sí bancó y describió como "copada" es a Flor Vigna.

Luego volvió a meterse en la historia de Coti, con la correntina en el streaming, y atacó a su ex pareja Alexis "El Conejo" Quiroga. "Yo te dije que quizás te hizo un amarre. Como que te hacen macumba como para que estés atrás del pibe. Entonces ella está en tope de gama y está muy atrás del boludo este. Mirá cuántos chongos hay y estás atrás de ese boludo. Te voy a llevar a un chamán que te haga una limpieza y te aparecen 80 chongos", soltó Charlotte. "Presentame alguno", pidió Romero. "Cone es mujeriego. Los hombres mujeriegos que no respetan no van", concluyó Caniggia.