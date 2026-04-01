Del libro íntimo al escenario vivo: Natali Aboud y el pulso colectivo de la maternidad en "Secretos de un vínculo"

El reestreno de "Secretos de un vínculo" en el Teatro Border no es simplemente la vuelta de una obra: es la confirmación de un proceso vivo y en constante transformación. Bajo la dirección de Natali Aboud, la pieza se consolida como una experiencia escénica que interpela, emociona y, sobre todo, comparte. Basada en el libro "Emociones de la Maternidad" de la psicoanalista Adriana Grande, la obra propone un viaje hacia los pliegues más complejos del vínculo materno.

El reestreno de "Secretos de un vínculo" en el Teatro Border

Pero llevar ese universo íntimo y conceptual al escenario no fue un camino lineal. "Para mí fue un gran desafío porque el libro Emociones de la Maternidad... trabaja sobre conceptos más psicológicos en relación a la crianza... era como meterle a ese texto más didáctico poesía teatral", explicó Aboud en diálogo con BigBang . La directora subraya que el proceso implicó transformar ideas en cuerpo, en escena, en emoción palpable: "Llevarlo como un lenguaje teatral donde el humor es muy importante, donde la belleza visual también es muy importante".

Lejos de una adaptación rígida, el trabajo escénico se nutrió de la experiencia viva de las actrices. "Cada actriz trajo su universo personal... todas son madres, entonces cada una traía su experiencia personal como madre y como hija también", cuenta Aboud. Ese cruce entre biografía y ficción convirtió la obra en un organismo en permanente cambio: "El texto iba creciendo en cada ensayo, y mismo en las funciones hoy en día siguen apareciendo cosas nuevas".

La maternidad, entonces, deja de ser un relato aislado para convertirse en un espejo colectivo. "Una sola madre en su casa dice '¿me estoy volviendo loca?'... pero cuando te juntás con otras personas que están pasando lo mismo, entendés que no estás sola". En tiempos donde la crianza suele vivirse en aislamiento, Aboud reivindica el valor del teatro como espacio de encuentro. "El teatro tiene algo medio ritual", describe.

El reestreno de "Secretos de un vínculo" en el Teatro Border

E insiste: "Estás rodeada de otras personas que lloran, se ríen... compartir eso es muy enriquecedor". Y va más allá: "Poner en palabras y en escena cosas que una vive y no sabe nombrar... tiene un lugar muy sanador". En ese sentido, la obra no solo narra experiencias: las ordena, las hace visibles, las resignifica.

Uno de los puntos más filosos de la entrevista aparece cuando la directora reflexiona sobre el llamado "lado B" de la maternidad. Si bien reconoce su importancia, advierte sobre ciertos excesos: "Ahora hay algo como que se pasó un poco del otro lado... parece que todo es un horror", señala. Y agrega: "La maternidad es una experiencia muy contradictoria... es todo, felicidad, tristeza, todo en la misma cosa".

También cuestiona nuevas formas de presión: "Hay una exigencia de cómo tienen que ser las cosas... incluso eso de 'ser una loba' se transforma en exigencia". En esa línea, Aboud propone desarmar tanto la idealización como la sobrecorrección del discurso materno. La obra no solo interpela a madres: también convoca a hijas, a recuerdos, a heridas. "La infancia es el lugar que volvemos siempre a buscar paz, refugio o todo lo contrario", afirma.

Esa dimensión emocional atraviesa generaciones. "Viene mucho público más grande... y dicen 'nosotras no hablábamos de todo esto'", cuenta. El contraste revela cuánto cambió la forma de pensar la maternidad y cuánto sigue pendiente. El reestreno no es una repetición, sino una evolución. "Cada función va creciendo... aparecen nuevos textos... la obra se vuelve más precisa", explica Aboud. Incluso quienes ya la vieron perciben el cambio: "te dicen 'recambió', aunque no sepan bien qué".

El reestreno de "Secretos de un vínculo" en el Teatro Border

Esa vitalidad es, quizás, el núcleo del proyecto: un teatro que respira, que se transforma con cada función y cada espectador. Lejos del dramatismo unilateral, la directora insiste en sostener el humor como herramienta clave: "No tomarnos tan en serio todo... si uno pierde el humor, está en el horno". La risa convive con la emoción profunda, con la identificación y con la reflexión. Porque, como sintetiza Aboud, lo que realmente la mueve es otra cosa: "Me atrae lo humano... la contradicción del ser humano... nada es una cosa ni la otra, es todo a la vez". En ese territorio ambiguo, incómodo y profundamente humano, "Secretos de un vínculo" encuentra su fuerza. No ofrece respuestas cerradas, pero sí algo más urgente: la posibilidad de reconocerse en otros y, aunque sea por un rato, dejar de estar sola.