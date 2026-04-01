El Pollo Álvarez cambió de vereda y así reaccionaron en Olga: ¿Traición o estrategia?

Entre acusaciones de "robo" de figuras y una fuerte disputa por el rating, el streaming empieza a parecerse cada vez más a la televisión de sus años dorados. En ese contexto, un nuevo capítulo de la guerra entre canales sumó tensión: Pollo Álvarez dejó Olga para sumarse a Luzu TV.

Hasta ahora, los pases solían darse en sentido inverso, pero esta vez la polémica fue diferente. El periodista será el conductor de un ciclo descontracturado, con un perfil similar a Nadie Dice Nada, aunque en formato de fin de semana. En el proyecto lo acompañará Tatiana Roust, productora del canal.

El Pollo Álvarez y Tatiana Roust conducirán Un Sábado Mejor

A través de sus redes sociales, el conductor anunció que encabezará Un Sábado Mejor cada fin de semana a partir del 4 de abril. El programa, junto con Poné la Pava (PLP), será uno de los pocos ciclos que se mantendrán en la grilla del Sábado.

El pase generó controversia entre los fanáticos de ambos canales, y su pareja, Estefi Russo, salió a bancarlo públicamente: "Vamos. Puteenme a mí que el Pollo se fue a Olga, un poco por culpa mía. Yo igual en Olga advertía 'miren que él es más Luzu', pero se vino igual", expresó.

El comentario "buena onda" de Migue Granados que llamó la atención

Quien también se mostró "diferente" fue Migue Granados. Mientras que desde Luzu, Nicolás Occhiato suele manifestar su molestia por la pérdida de talentos, desde Olga optaron por un tono conciliador. "Mucha merd, pebete. Donde sea que estés sos un tipazo y gran compañero", escribió el hijo de Pablo Granados.

Por su parte, Berni Chela, socia de Olga y ex empleada de Luzu, también le dedicó unas palabras: "Todo el éxito, pollito", comentó en la publicación del conductor.

Para que tenga y guarde

Esta no es la única polémica que envuelve a Granados. En las últimas horas, Yanina Latorre volvió a marcar agenda con un fuerte descargo en su programa radial en El Observador. Esta vez, la conductora apuntó sin filtro contra el humorista y cuestionó su actitud frente a las críticas. Según planteó, tiene "un nivel de inseguridad" que no condice con su perfil público.

El conflicto se originó a partir de comentarios del streamer Martín Cirio, quien deslizó en su programa situaciones con invitados que cancelan o evitan participar. Entre ellos, dejó entrever un caso vinculado a Granados, lo que derivó en un llamado en vivo del conductor para aclarar lo sucedido.

Latorre analizó el episodio y fue tajante: cuestionó la necesidad constante de Granados de salir a dar explicaciones cada vez que alguien habla de él. " Tiene una obsesión con aclarar todo lo que dicen ", lanzó en su programa, marcando lo que considera una conducta repetida.

Migue Granados

Además, se refirió al cruce con Cirio y a la justificación de su ausencia en el streaming. Según su mirada, esa reacción dejó en evidencia cierta incomodidad fuera de su entorno habitual: "Es muy gracioso, es talentoso, pero no sé la inseguridad que maneja", sostuvo.

En esa línea, Yanina Latorre cerró con una lectura más profunda: "Cuando lo sacás de su lugar, ya no está tan cómodo", deslizó, dejando abierta la polémica sobre una de las figuras más fuertes del streaming actual.