Wanda Nara deslizó que la China Suárez estuvo con media Argentina pero podría traerle problemas legales

El drama entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos dignos de un guión de telenovela. Esta vez, las declaraciones explosivas de Wanda en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV) no hicieron más que avivar las llamas de una guerra que parece no tener tregua. Y, como si fuera poco, el Ministerio Público Tutelar intervino con una advertencia que podría traer graves consecuencias legales para ambos.

En su reciente aparición televisiva, la Bad Bitch no se guardó nada y lanzó dardos envenenados hacia la China Suárez. Cuando le preguntaron por qué mencionaba a la actriz en el reality gastronómico MasterChef Celebrity, la conductora respondió con ironía: "Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, no tengo la culpa que sean casi todos que tuvieron relación , yo pregunto. Y sino tengo que hacer lo que me dice mi guión", dijo desatando un huracán mediático, pero Wanda no se detuvo ahí.

Con una sonrisa pícara y un comentario demasiado irónico, deslizó: " Eso es un montón, me da asco... ", refiriéndose a los supuestos olores que mencionó en relación a la pareja de su ex.

Pero mientras Wanda continúa jugando al límite con sus declaraciones, la Justicia no parece estar dispuesta a tolerar más filtraciones ni escándalos. Según trascendió en Intrusos (América TV), el Ministerio Público Tutelar ya está tomando cartas en el asunto por la filtración de chats privados entre Wanda y Mauro.

El mensaje completo que filtró Wanda

Estas conversaciones, que además involucran a una licenciada encargada del seguimiento del caso, podrían derivar en una denuncia formal contra Nara cuando se reanude la actividad judicial en febrero.

La licenciada Fernanda Mattera, pieza clave en este conflicto, habría pedido explícitamente a ambas partes que cesen los ataques públicos y prioricen el bienestar de sus hijas. Sin embargo, la exposición mediática y las constantes indirectas parecen ser el combustible perfecto para mantener viva esta polémica.