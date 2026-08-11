Mauro Icardi volvió a la carga contra Wanda Nara y lanzó una dura advertencia: "Mis hijas no son un instrumento"

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener tregua y volvió a sumar un capítulo especialmente delicado: sus hijas quedaron otra vez en el centro de la disputa. Esta vez, el conflicto se reavivó a partir de un video que, según reveló la periodista Fernanda Iglesias días atrás en Puro Show, fue presentado ante la Justicia y mostraría a las menores atravesando una situación de extrema angustia. El material no fue difundido públicamente debido a la sensibilidad de las imágenes.

El nuevo posteo de Icardi

Sin embargo, Iglesias aseguró haberlo visto y describió una escena que generó preocupación. "La angustia de las nenas es conmovedora, hay llantos y gritos. Se escucha que Nora les dice que están amenazadas y que una de las menores le contesta que su papá no hizo nada", relató la periodista. La información provocó una inmediata reacción de Icardi, quien utilizó sus redes sociales para realizar un extenso descargo y apuntó contra quienes, según su versión, habrían permitido que la intimidad de sus hijas quedara expuesta.

A través de sus redes sociales, el futbolista comenzó cuestionando la repercusión que tuvo el supuesto video y apuntó contra los medios que, según sostuvo, ahora muestran preocupación por las menores. "Ahora que se filtró en las redes sociales el famoso video de mis hijas llorando, gritando y enfrentándose a dos mujeres adultas, quizás llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado", escribió. Y agregó: "Dos nenas de 9 y 11 años expuestas a una situación que jamás deberían haber vivido, mientras su propia madre y su abuela intentan hacerlas hablar y declarar en contra de su padre".

Icardi también cuestionó el tratamiento mediático que tuvo el conflicto familiar durante los últimos dos años. "Y ahora algunos medios parecen descubrir la palabra 'compasión'. Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating?", planteó.

El anterior posteo de Icardi sobre el video de sus hijas

El delantero también apuntó contra el espacio que, según él, los medios le dieron a las diferentes versiones del conflicto. "Para hablar de mí o de mi pareja hacen prácticamente una cadena nacional: horas de televisión, panelistas, titulares y supuestos especialistas", disparó. En ese sentido, aseguró que no tuvo la misma repercusión la documentación producida en el marco de las actuaciones judiciales. "Pero curiosamente nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de las profesionales que atendieron a mis hijas, ni de las observaciones alli realizadas sobre la conducta materna y el impacto de toda esta situación sobre ellas". Y lanzó una serie de preguntas: "¿Eso no conviene mostrar? ¿Esos documentos no generan rating? ¿Esos 'detalles' no interesa filtrarlos?"

El futbolista también dirigió un mensaje al juez que interviene en la disputa. "Y al señor juez, con el respeto que exige su investidura, le digo algo muy sencillo: después de dos años, espero que alguna vez la prioridad deje de ser el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos, y pase a ser realmente EL BIENESTAR DE MIS HIJAS". En la parte más contundente de su publicación, Icardi aseguró que continuará adelante con su reclamo y negó que su objetivo sea obtener protagonismo mediático. "Yo voy a seguir peleando, como lo hago desde hace dos años. No por televisión. No por rating. No por dinero. No para ganarle una guerra mediática a nadie". Según sostuvo, su intención es defender a sus hijas y preservar los valores que asegura haberles transmitido.

La reacción de Wanda Nara

De hecho, remarcó: "Voy a seguir peleando por dos hijas que crecieron con una figura paterna presente, intentando enseñarles el valor del respeto, la educación, el estudio, el esfuerzo, el trabajo digno y, sobre todo, a ser buenas personas", escribió. Luego llegó la frase que sintetizó todo su descargo: "Pero hay algo que no voy a negociar jamás: MIS HIJAS NO SON UN INSTRUMENTO. NO SON CONTENIDO PARA LA TELEVISIÓN. Y NO SON UN ARMA PARA DESTRUIR A SU PADRE. Son dos nenas. Y tienen derecho a ser protegidas." Finalmente, cerró con una declaración tajante: "POR ELLAS VOY A SEGUIR PELEANDO HASTA EL FINAL".

No es la primera vez que el futbolista se refiere al material. Luego de que comenzara a circular información sobre su existencia, había cuestionado directamente el supuesto origen de la grabación. "Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre. La verdad, No me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente", había escrito. También puso el foco en el supuesto origen del archivo: "Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de Payarola. Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene 'los abogados que se merece', terminan haciéndole el mayor favor a otros".

En aquella publicación, además, se había referido a la edad de las niñas y al peso que pueden tener las figuras adultas sobre ellas. "Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto. Con el tiempo, la realidad pone cada cosa en su lugar", sostuvo. Y agregó: "Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos. Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato".

La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar. La empresaria utilizó su cuenta de X para cuestionar la versión de su exmarido y aseguró que el video forma parte de una causa judicial desde hace aproximadamente un año. "Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtro su propio entorno. Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", escribió.

De esta manera, Wanda sostuvo que el material no sería una grabación recientemente incorporada al expediente y afirmó que el fragmento que habría comenzado a circular sería solamente una parte de un video más extenso. La empresaria, además, volvió a cuestionar al entorno legal de Icardi y evitó profundizar públicamente sobre el contenido de la grabación. En medio de la polémica, también quedó involucrada Nora Colosimo, madre de Wanda y abuela de las niñas, a partir del relato realizado por Iglesias. Durante su participación en La mañana con Moria, Colosimo negó categóricamente haber protagonizado la situación descripta. "Qué casualidad que me expongo, tengo un programa de streaming y salen con esto... la verdad es que no tengo nada que decir, es una mentira absoluta", afirmó.

Cuando le remarcaron que el material supuestamente había sido presentado ante la Justicia, respondió: "Bueno, si está en la Justicia, lo demostrarán. Yo lo niego rotundamente. Si soy la protagonista, tengo que saber la verdad y la verdad es que no fue así". La madre de Wanda también defendió públicamente a su hija y sostuvo: "Los que me conocen saben cómo son las cosas y los que no, que piensen lo que quieran. No me va a modificar porque sé lo que es Wanda como mamá y lo que yo soy como abuela".

A pesar del enfrentamiento actual, Colosimo reconoció que la situación con Icardi le genera dolor y expresó su deseo de que algún día puedan recomponer el vínculo. "Para bien o para mal, fui siempre la mediadora en este matrimonio y familia. Espero que con Mauro pase lo que pasó con Maxi. Él fue y será familia, durante 12 años fui como su segunda mamá y él lo sabe bien", manifestó. La referencia fue hacia Maxi López, expareja de Wanda y padre de sus tres hijos mayores, con quien atravesó años de fuertes enfrentamientos antes de conseguir recomponer la relación.

Colosimo también fue consultada sobre la relación de sus nietas con Eugenia "La China" Suárez, actual pareja de Icardi. Su respuesta fue contundente: "Lo único que yo puedo decir es que el amor no nace por la fuerza. A los niños, el sentimiento no se los podés imponer". Sin embargo, aclaró que no sabe qué piensan sus nietas sobre la actriz y su entorno. "Ellas no me la nombran, yo no les pregunto nada de lo que pasa con el papá. El diálogo más íntimo lo tendrán con su mamá. Si quieren hablar, las escucho pero jamás les iría a preguntar yo sobre esas cosas. Conmigo pasan algunos momentos, nada más", explicó.