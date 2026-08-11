Brian Lanzelotta, devastado: lo estafaron por $17 millones y evalúa cerrar su fábrica

Brian Lanzelotta contó este lunes, a través de sus redes sociales, que fue víctima de una estafa millonaria relacionada con su fábrica de papel higiénico en La Matanza. El ex participante de Gran Hermano explicó que un supuesto cliente le hizo un pedido de 3.800 bolsones de mercadería y que, después de una semana de intenso trabajo para cumplir con la entrega, se quedó sin recibir el pago. Según relató, la pérdida económica asciende a 17 millones de pesos.

De acuerdo con el relato de Lanzelotta, el pedido representaba una de las operaciones más grandes que había recibido desde que comenzó con su emprendimiento y debía estar listo en apenas siete días. Para conseguir los materiales necesarios, su suegro pidió un préstamo y le entregó el dinero para comprar el papel, los conos y las bolsas.

Estafaron a Brian Lanzelotta

El cantante contó que se instaló en el galpón junto a su hermano y trabajó prácticamente sin descanso hasta completar la producción. Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrar, descubrió que la transferencia que le habían prometido nunca se había realizado.

En este contexto, el ex Gran Hermano habló con el programa de Sergio Lapegüe y reconstruyó cómo comenzó la operación que terminó convirtiéndose en una estafa: "El fin de semana me hicieron un pedido que para lo que es mi emprendimiento es muy grande, vi todo normal", comenzó. Además, contó que para poder afrontar semejante producción tuvo que recurrir a préstamos y asumir importantes riesgos económicos: "Llegó el día de la entrega del pedido y le dije que si no me entregaban el pago yo no cargaba la mercadería. La persona que supuestamente me hizo el pedido me dijo 'cárgame un par, mándame un video y yo te mando la transferencia'", relató sobre las indicaciones que recibió del supuesto comprador.

Brian Lanzelotta en su emprendimiento

Además, el influencer dejó en claro que realizó las facturas correspondientes para pagar los impuestos y cumplir con todos los requisitos de la operación. "Hice todo en el marco de lo legal", remarcó. El problema apareció cuando descubrió que la empresa que supuestamente había realizado el pedido efectivamente existe, pero nunca había hecho esa compra. Según explicó, alguien habría robado sus datos para hacerse pasar por la compañía y concretar la maniobra.

🗣️ BRIAN LANZELOTTA FUE ESTAFADO: "ME HABÍA ILUSIONADO CON UNA COMPRA TAN GRANDE"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/w23eRXKUAZ — América TV (@AmericaTV) August 11, 2026

Al recibir el comprobante de la supuesta transferencia, Lanzelotta decidió enviar el producto a Mendoza, donde aclaró que se encuentra actualmente. Sin embargo, poco después apareció la primera señal de alarma: "Mi mujer al rato me manda 'está mal el número de documento mío en el comprobante'. Le digo al cliente y me dice 'bueno, pásame otra cuenta'. Le paso los datos de mi cuenta y me manda al instante otro comprobante y me dice que el pago se acredita en 24 horas".

Ante las dudas, el cantante decidió comunicarse con su banco para saber si era posible que la transferencia demorara en acreditarse. "Llamo a atención al cliente de mi banco, como es fin de semana te atiende con inteligencia artificial y te dice que es normal, que el pago puede impactar entre 24 y 48 horas hábiles. Como era sábado tres de la tarde no iba a impactar en el momento", reconstruyó sobre lo ocurrido.

Confiando en la información que recibió a través del sistema de atención bancaria, finalmente autorizó la carga de los camiones y envió toda la mercadería rumbo a Mendoza. Incluso, según contó, el transporte había sido contratado por el supuesto cliente: "Armaron una pantalla espectacular, fue muy bien armado".

La estafa dejó a Lanzelotta en una delicada situación económica y puso en riesgo la continuidad de la fábrica. Según explicó, el golpe fue tan grande que actualmente evalúa cerrar el emprendimiento porque no cuenta con los recursos necesarios para sostenerlo: "Se me venció el alquiler ayer, yo tenía que pagar los insumos ayer. Hoy no tengo para pagarle a mi abogado", lamentó, al revelar las consecuencias que sufrió después de perder una suma cercana a los 17 millones de pesos.