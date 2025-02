De Furia a Julieta Poggio: las promesas que deberá cumplir Gran Hermano por el Golden Ticket

La gala del lunes dejó una vacante en Gran Hermano tras la expulsión de Luca Figurelli. El participante dio información del fuera en reiteradas ocasiones por lo que la producción decidió que debía abandonar la casa sin valija y por la puerta giratoria. En las últimas horas, se reveló quién ocuparía ese lugar y las redes sociales se revolucionaron.

Si bien el programa sufre un bajo número de rating, en las últimas horas dio qué hablar al abrir la posibilidad de que ex hermanitos regresen a la casa más famosa del país: "Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los ex participantes de las últimas tres ediciones de GH que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener el ´Golden Ticket´, que pueden hacerlo. El próximo lunes, una vez finalizada la fase de eliminación, el público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa de Gran Hermano", publicó en su cuenta de Instagram Santiago del Moro.

El anuncio de Santiago del Moro sobre el Golden Ticket

Ante el comunicado, los usuarios de X comenzaron a especular sobre quién volvería a formar parte del repertorio de Telefe. Entre las figuras más solicitadas se encuentran Juliana "Furia" Scaglione, Coti Romero, Lucila "Tora" Villar y hasta Julieta Poggio. A pesar del deseo de los fanáticos por ver a sus favoritos, los protagonistas se pronunciaron y revelaron quienes formarán parte del histórico repechaje.

Por otro lado, Laura Ubfal, panelista de Gran Hermano, reveló quiénes ya se anotaron para competir por el Golden Ticket. "Ya se anotaron Juli Poggio, Rosina, Manzana, Cata Gorostidi, Big Ari, Alfa y Flor Regidor. Ya se anotaron Martin Ku, El Negro Onty y de esta edicion Andrea, Papucho, Sopa, Bonjo , Bambi y Candela.", informó.

El navegador no soporta este contenido.

En este contexto, Juli Poggio utilizó su espacio en el programa de stream Rumis y confesó que ingresa a la casa: "Sí, sí. Pero no me postulé. ¿A dónde hay que postularse? ¿Y saben lo que me gusta? A este Gran Hermano no lo veo. Entraría a pasar el rato, no a jugar, ni nada, porque no los conozco", comenzó ante la preguntas de sus compañeros sobre el "Golden Ticket". Lizardo Pone su sumó a la idea de su compañera: "Postúlate en vivo, pero yo lo transformaría y diría lo siguiente 'No los tengo tanto a los chicos, pero me gustaría entrar y jugar de cero, sin tanta data'".

El navegador no soporta este contenido.

Si bien la artista disfrutó de su paso por Gran Hermano, no volvería a ser parte del juego: "Ay, no, me da paj* jugar. Yo entro a divertirme. Yo ya jugué. Llegué a la final. No se va a volver a repetir eso. Así que si entro, entro a divertirme y a divertir a los chicos ", se sinceró.

Todo lo contrario sucede con Furia que está dispuesta a cortar cabezas: "Yo lo hago por que el público me lo pide. Yo de la casa estoy enamorada pero también tengo que entender que es una nueva sesión de Gran Hermano y tengo que respetar que hay nuevos jugadores", mostró una personalidad más calmada a la de su edición. Al mismo tiempo, comentó que ya recibió súplicas de sus colegas: " Furia no te postules porque sino no me postules ".

Los posibles candidatos para recibir el Golden Ticket de Gran Hermano

Catalina Gorostidi también anhela con volver a formar parte del programa, en este contexto comenzó su campaña en redes sociales: "Re estoy", respondió a un tweet donde una usuario solicitó por ella. Otra de las figuras que volvería a la casa sería Florencia Cabrera.

Así como ex hermanitos se pelean por un lugar en la propiedad, hay quienes ya decidieron que no regresaría. Licha Navarro confesó: "Mi tiempo pasó, tuve la oportunidad y perdí. Me voy con la cabeza en alto porque me sacó la mejor, es tiempo que le quede a otro". Por otro lado, Bautista Mascia (ganador del anterior GH) y su novia, Denise González, dejan el lugar a otros colegas para seguir disfrutando de afuera. Flor Regidor y Virginia también se dieron de baja del "Golden Ticket" y comenzaron a hacer campaña por Catalina. Otro de los que se negó a la posibilidad es Marcos Ginocchio, quien se alejó rotundamente de Telefe.