"Dijeron cosas que me dolieron mucho": el descargo de Fabián Mazzei tras el reencuentro de Suar y Araceli

El reencuentro entre Adrián Suar y Araceli González, quien se acercó junto al hijo de ambos tras tiempo distanciados a ver la obra Sottovoce que protagoniza su ex pareja, generó mucha repercusión. En ese sentido, la palabra de Fabián Mazzei, actual pareja de la actriz, era una de las más esperadas y cuando le tocó hablar no dudó de celebrar que los padres de Tomás "Toto" Kirzner puedan volver a vincularse.

"Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora, así que está todo más que bien. Yo estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa", reconoció el actor ante un móvil de América TV, a la salida de la obra Los 39 Escalones, que protagoniza junto a Fabián Gianola. "Y Toto, que obviamente está en familia, y eso me parece que es lo más importante", agregó enseguida.

Consultado sobre por qué no fue a ver Sottovoce si fue invitado, explicó que no pudo concurrir porque tuvo un día largo y difícil. "Me levanté a las 6 de la mañana. Yo vivo en Pilar, me fui hasta Caballito. Se hizo el estreno de la presentación de Zambrano, que es la serie de Gabriel "El Puma" Goity que van a pasar por Disney+. Estuve a la mañana ahí. Estábamos todos los actores, productores, fue como una presentación grande. Y después me vine de vuelta para Pilar, me tuve que ir para Escobar por un tema de la empresa de Ara y después llegué a mi casa", repasó Mazzei.

Los movileros presentes dudaron de la versión de Mazzei y le contaron lo que había dicho su pareja, en relación a que no era cómodo que esté presente, algo que llevó al actor a ser más preciso en relación a la verdad de por qué no fue. "Me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba. Para que esto se haya dado no es una sola persona que toma una decisión, son dos y las dos tomaron la misma. Y eso me parece que es lo que vale", sostuvo.

Araceli González y Fabián Mazzei son pareja desde hace muchos años, luego de que ella se separara de Suar.

Por otro lado se refirió a los rumores de crisis y separación que tiene con Araceli. "La única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y se escuchan los gritos desde la planta baja. Más de eso no pasa", soltó sin ponerse colorado. "Nunca me enojé. Yo me enojo por tonterías que pueden decir terceros. Si vos mirás para atrás, desde que Toto tenía 8 años hasta los 10 yo nunca abrí la boca", añadió con un palo por elevación a Griselda Siciliani, ex pareja de Suar y una de las señaladas en generar discordia entre los padres de Toto.

"Yo empecé a hablar cuando empezaron a hablar otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho", explicó Mazzei. "¿Te referís a que Griselda dijo que no te elegían por lo buen actor que eras?", le preguntaron de forma directa. "No voy a ir para atrás en el tiempo. Lo dicho dicho está y punto", cerró el actor.