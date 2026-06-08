Oriana Sabatini explotó contra quienes la criticaron por contar el lado B de su embarazo: "¿Por qué te jode tanto?"

El pasado viernes, Oriana Sabatini participó del stream de Martín Cirio, donde habló sobre su carrera como tanatopractora, su vida repartida entre Italia y Buenos Aires y su reciente experiencia con la maternidad. Fue justamente este último tema el que despertó una fuerte polémica en redes sociales, luego de que se sincerara sobre lo que vivió durante su embarazo sin romantizar el proceso.

Si bien suele mantener un perfil reservado en sus redes sociales, cada vez que se sienta frente a un micrófono demuestra que no tiene problemas en decir lo que piensa. En ese contexto, definió el embarazo de su hija Gia como una experiencia "traumática".

Oriana Sabatini contó el lado B de su maternidad y generó fuertes críticas

Todo comenzó cuando Cirio reflexionó: "Yo creo que la mayoría de las mujeres que yo conozco que estuvieron embarazadas lo pasan como el orto". Sin dudarlo, Oriana respondió: "Horrible".

"La gente comparte casas, cuartos. Ya compartir un baño, por ejemplo, es un montón. Imaginate lo que es compartir un cuerpo, o sea, tu propio cuerpo, durante nueve meses. No hay salida", explicó entre risas. La palabra que eligió para describir la sensación fue "claustrofobia".

Oriana Sabatini estuvo en el stram de Martín Cirio

"Obvio, antes de estar embarazada el concepto me parecía hermoso. Me sigue pareciendo hermoso, pero digo... claustrofobia", insistió. También habló sobre la culpa que sienten muchas mujeres durante la gestación. "Constante culpa de no estar sonriente las veinticuatro horas del día, de no estar todo el tiempo diciendo: ' Mi cuerpo es hermoso '", relató.

Además, reconoció que muchas veces se autocensura por temor a las críticas: "A veces tengo miedo de hablar de mi experiencia con la maternidad, con el parto y con el postparto porque digo: 'No me sale mentir'".

Paulo Dybala con Oriana Sabatini

El fragmento se viralizó rápidamente cuando un usuario de X llamado Pedro compartió un video de la entrevista y lanzó una fuerte acusación: "Cuando Oriana dice lo traumático del embarazo obviamente lo dice porque engordó tres kilos de más y nunca trató el TCA que le generó la madre. Aparte es obvio que fue madre por la presión de Dybala de querer ser padre y no quería que la deje".

Lejos de esquivar la polémica, la actriz respondió con contundencia: "Pedro, no espero que entiendas algo que en tu vida vas a poder sentir, pero te cuento que los kilos que engordé en el embarazo me dan exactamente igual".

Paulo Dybala y su hija con Oriana Sabatini

Y profundizó sobre los motivos que la llevaron a definir así su experiencia: "Estoy hablando del dolor de una lesión a nivel muscular y óseo que no te permite casi caminar durante cuatro meses. Hablo de mover las piernas para sentarte, levantarte, agacharte, moverte o simplemente descansar en una cama y literalmente no poder hacerlo. Ni hablar de las horas que pasé pegada al inodoro cuando me hubiera gustado estar disfrutando con mi pareja o trabajando. Hablo de lo horrible que es escuchar buenas experiencias y encontrarte con que la tuya no es así".

Aunque ya se había expresado en redes sociales, este lunes volvió a referirse al tema desde Olga, donde actualmente se desempeña como conductora en reemplazo de Eial Moldavsky.

"Me preguntó sobre el embarazo y yo lo que le dije fue: 'Fue traumático'", recordó. Luego agregó: "Vi que mucha gente se indignó con mi respuesta. La indignación viene mucho de 'y esta que tiene todos los privilegios'. Mucha gente decía: 'Te traumaste por los kilos de más'".

Visiblemente molesta por los cuestionamientos, Oriana respondió sin filtros: "Primero me parece que la gente es muy hipócrita. Se llenan la boca con el discurso feminista y con que las mujeres tengamos una voz y podamos usar esa voz. Después, cuando sale una mujer a usar esa voz y no es el tipo de mujer que vos querés que la use, te rompe las pelotas".

Con esta foto, Oriana Sabatini y Paulo Dybal presentaron a su hija Gia

"Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo", sostuvo. Y continuó: "Obviamente hay un montón de mujeres que tienen un embarazo en el que la pasan bárbaro y hay otras, como yo, que tuvieron una experiencia mala".

Finalmente, Oriana Sabatini confesó que durante varios meses no pudo dormir a causa del dolor y que, pese a consultar a distintos médicos, las respuestas no lograban aliviar su malestar. "Mi pregunta es por qué te jode tanto que yo me siente acá y no mienta", concluyó.