Quién fue Julio Albar Díaz, el novio que Mirtha dejó por teléfono: el dolor que aún persiste 80 años después

A Mirtha Legrand le gusta ir al hueso con sus invitados y hacer las preguntas más incómodas. Sin embargo, cuando los roles se invierten y es ella quien queda en el centro de la escena, la situación parece no resultarle tan cómoda. Este fin de semana, la conductora quedó expuesta tras una inesperada consulta de Mercedes Ninci. La periodista quiso saber si era cierto que la diva de los almuerzos había estado enamorada de un amigo de su padre. La respuesta de La Chiqui no solo confirmó la historia, sino que reveló un dato desconocido para muchos: estuvo comprometida antes de conocer a Daniel Tinayre.

Mercedes Ninci sacó a la luz el pasado oculto de Mirtha Legrand

Entre risas y algo sorprendida por la pregunta, Mirtha admitió: "Sí, pero no sé si era amigo de tu papá". Ninci insistió para que profundizara en la historia: "¿Y cómo fue esa historia? Contame. Porque a mí me la contó mi papá". Fue entonces cuando la conductora abrió una puerta poco frecuente de su intimidad: "Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso". La confesión causó sorpresa entre los invitados, ya que Mirtha Legrand rara vez habla públicamente de esa relación que marcó su juventud y que antecedió al gran amor de su vida, Daniel Tinayre.

Mirtha Legrand con quien fue su prometido, Julio Albar Díaz

La historia se remonta a 1945, cuando una joven Mirtha conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. Entre bailes y reuniones sociales nació un romance que rápidamente se volvió serio. Hubo presentación formal ante familiares y amigos, y el compromiso llegó a ocupar espacio en los principales diarios de la época. Con apenas 17 años, la actriz anunció incluso su retiro "definitivo" del cine para dedicarse a la vida familiar. "Soy feliz, el amor nos ha conducido por su ruta encantada. Yo sabía que lo hallaría y ya ve, tengo tanto que agradecer a la vida", declaró por aquellos años.

La promesa que Mirtha Legrand nunca cumplió

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Julio Albar Díaz cumplía con el servicio militar, Mirtha viajó a Buenos Aires para filmar Cinco Besos. Fue durante ese rodaje cuando conoció a Daniel Tinayre y su vida cambió para siempre. Este lunes, Mercedes Ninci volvió a referirse al tema en el programa de Sergio Lapegüe y reveló que decidió no profundizar más porque notó a la conductora visiblemente movilizada.

Para los Albar Díaz, el compromiso con Mirtha Legrand es hasta el día de hoy un tema tabú.

"Le pregunté como al pasar. Yo le hubiese seguido preguntando cuántos años estuvo de novia, dónde se conocieron, detalles... pero vi que se puso mal. Me pareció que hasta cierto punto le podía preguntar, pero más no porque la vi nostálgica", recordó. La periodista también aportó detalles poco conocidos sobre aquella historia de amor. "Esta historia tiene 80 años. En el año 46 Mirtha lo deja por teléfono, él estaba haciendo el servicio militar", contó.

Finalmente Mirtha Legrand eligió su carrera y conoció a Daniel Tinayre

Además, aseguró que el romance sigue siendo un tema sensible para los descendientes de Julio Albar Díaz. "Es un tema del que nunca más se pudo hablar por el dolor que quedó", explicó tras conversar con el hijo y la nieta del hombre que supo conquistar a la joven Mirtha. Aunque aseguró que no piensa volver a preguntarle a la conductora sobre el tema, Ninci compartió otra curiosidad vinculada a aquel compromiso: "A mí me contaron que el anillo de compromiso lo hizo el abuelo de Valeria Bertuccelli".

Según relató la periodista, la familia Albar Díaz nunca terminó de aceptar a Mirtha porque en aquella Córdoba de mediados del siglo pasado estaba mal visto que una mujer trabajara y, especialmente, que se dedicara al mundo del espectáculo. Finalmente, Mirtha Legrand eligió continuar con su carrera artística, una decisión que cambió el rumbo de su vida para siempre y que la convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la televisión argentina.